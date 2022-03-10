Gemiler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Binlerce ton ayçiçek yağı bulunuyor
Rus limanlarında bekleyen ayçiçek yağı yüklü dört geminin yola çıktığını duyuran Denizcilik Genel Müdürlüğü, 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan geminin 15 Mart’ta, diğer üç geminin ise 17 Mart’ta ülkemize varacağını açıkladı. Öte yandan kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan 5 gemi de ülkemize doğru seyre başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemilerin 15 Mart'ta Mersin'de olacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" açıklamasını yaptı.
6 GEMİ DAHA LİMANLARDAN KALKTI
Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6’sı daha limanlardan kalktı. Kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan gemilerimizin 5’i ülkemize biri Romanya'ya seyre başladı. Kerch Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor” denildi.
BUĞDAY YÜKLÜ GEMİ DE GELİYOR
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili 6 geminin de demir aldığını duyurdu.
Açıklamada, “Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli/işletmecili gemilerden 6’sı daha limanlardan kalktı. Kömür, demir filizi, buğday ve küspe-kepek taşıyan gemilerimizin 5’i ülkemize biri Romanya'ya seyre başladı. Kerch Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor” bilgisine yer verildi.
BÜYÜKHELVACIGİL: “SADECE TÜRKİYE’YE GELECEK GEMİLERE İZİN VERİLDİ”
Ayçiçek yağı yüklü gemilerin yola çıkmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti:
“Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle Karadeniz kıyılarındaki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili sorunumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük gayretleri ve girişimleri ile çözülmüştür. İftiharla söylemek isteriz ki; sadece Türkiye’ye gelecek siparişleri taşıyan gemilere izin verilmiş ve gemilerimiz de ülkemize doğru yola çıkmıştır. Bu vesileyle, sorunun çözümü için çaba harcayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza ve tüm çalışanlarına en derin şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ederiz.”
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