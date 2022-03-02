Gelir vergisi beyanname dönemi bugün itibariyle başladı

Gerçek kişiler tarafından geçtiğimiz yıl elde edilen serbest meslek kazancı, zirai kazanç, ticari kazanç, ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi 1-31 Mart döneminde ödenebilecek. Zirai, mesleki ve ticari faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, 2021 yılına ilişkin gelir vergisi beyanlarını çevrimiçi olarak yapabilecek.

Bir milyondan fazla mükellefin kullandığı Hazır Beyan Sistemi nasıl kullanılır?

Elde ettiği geliri yalnızca ücret, menkul sermaye iradı, kira veya diğer kazanç ve iratlarından ibaret olan mükellefler, vergi beyannamelerini GİB’in (Gelir İdaresi Başkanlığı) mobil ve elektronik uygulamalarında bulunan “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden herhangi bir vergi dairesine gitmesine gerek kalmadan düzenleyebilecek. Aynı zamanda Hazır Beyan Sistemi’ne Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinden 7/24 ulaşılabiliyor.

Hazır Beyan Sistemi ile mükellefler vergi dairesine gitmeden mükellefiyet kaydı oluşturma imkanına sahip olabiliyor. Mükellefler kendi düzenlemelerini sağlayıp özel kaideleri ekleyerek veya çıkararak beyannamelerini onaylayabiliyor. Ayrıca süresi geçmiş beyannamelere de sistem üzerinden “kanuni süresinden sonra” veya “pişmanlık talepli” seçeneklerinden ulaşılabiliyor.

Hesaplanan gelir vergileri Mart ve Temmuz’da ödenecek

Geçtiğimiz yılla ilgili kazançlarına ilişkin 1-31 Mart döneminde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanacak gelir vergisi, bu yıl Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksit halinde ödenecek.

Mükellefler, yıllık beyannamelerini düzenlerken ihtiyaç hissettikleri açıklama ve bilgilendirmeler için GİB’in, her gelir unsuruna yönelik hazırladığı tanıtım rehberlerine www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Aynı zamanda mükellefler akıllarına gelen sorularda “Vergi İletişim Merkezi”ni arayarak (VİMER-189) istedikleri konuya dair soruları sorabilecek.

Zamanında verilen beyannamelere indirim

Mükellefler tarafından konutlardan elde edilen kira gelirinin eksik beyanı veya süresinde bildirilmemesi durumunda 2021 yılı için belirlenen 7 bin liralık mesken istisnasından yararlanılamıyor.

Mükelleflerin yıllık beyannamede bildirdikleri gelirleri üzerinden yıl içerisinde yapılan hayat sigorta primleri, bağış ve yardımların, sağlık ve eğitim harcamaları; yasal hükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde indirimi sağlanıyor.

Yıllık gelir vergisi beyannamesini yasal süresi sona erdikten sonra veren mükellefler gecikme faizi ve vergi ziyai cezası gibi cezalara tabii olacağından beyannamenin süresinde verilmesi büyük önem arz ediyor.

Çevre ve emlak temizlik vergisi, Mart-Mayıs döneminde

2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti ise 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenecek.

Söz konusu vergilerin ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

Aynı şekilde mükelleflerin tahakkuk edilen vergileri zamanında ödemeleri, gecikme zammı veya cezalarına tabii olmamaları için gerekli şartlar arasında.

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