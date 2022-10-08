Gaziantep ve Mardin'de petrol aranacak! TPAO ruhsatı aldı

Petrol arama ruhsatı için bekleyen Gaziantep ve Mardin'deki 2 sahayla ilgili gerekli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Gaziantep ve Mardin'deki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 YIL SÜREYLE PETROL ARANACAK

Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep'te 15 bin 409 hektarlık saha ile Mardin'de 61 bin 497 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

AĞUSTOS AYINDA 5 SAHAYA RUHSAT VERİLDİ

Dünya enerji kriziyle savaşırken, Türkiye ise kendi kaynaklarına yönelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında 5 saha için petrol arama ruhsatı verilmişti.

Antalya'da 3, Manisa'da 1 ve Kahramanmaraş-Gaziantep sınırında bulunan 1 sahada çalışma yapması amacıyla verilen ruhsatların geçerliliği 5 yıl olarak belirlenmişti.

ADANA'DA 7,5 MİLYON VARİL PETROL BULUNMŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, petrol keşfinin açıklandığı Adana'da 7,5 milyon varil petrolün bulunmasının üzerine yeni keşiflerin sinyalini vermişti.

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