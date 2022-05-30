Fiyatlar yüzde 80 arttı! Otogarlar boş kaldı! Firmalar çözümü böyle buldu...
Akaryakıta gelen zamların ve artan maliyetlerin ardından otobüs bilet fiyatlarında yüzde 80'e varan yükselişler yaşanmıştı. Bilet fiyatlarının yükselmesinin ardından vatandaş başka ulaşım araçlarına yöneldi. Zararına yolculuk yapmak istemeyen otobüs firmaları da çözümü ya seferlerini iptal etmeye ya da birleştirmeyle buldu.
Akaryakıt ücreti, köprü-otoyol ücreti ve personel ücretleri derken son bir yılda şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs firmalarının maliyetlerini ikiye katladı. Maliyetlerdeki artışın biletlere yansımasıyla otobüs firmalarına talep azaldı. Bu da otogarları yolcusuz bıraktı. Firmalar çareyi ya seferleri iptal etmede buldu ya da birleştirmekte buldu.
FİRMALAR ÇÖZÜMÜ BÖYLE BULDU
Otobüs firmalarının artan maliyetlerin altından kalkamadıkları için çözümü başka yolda buldu. Yolcular sefer saatlerinin ve sayılarının azaldığını belirtti. Otobüs firmaları ise çözümü seferleri birleştirme veya iptal etmekte buldu.
BİLET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 80'İ BULDU
Otobüsçüler Federasyonu Başkanı (TOF) Mustafa Yıldırım bilet fiyatlarına gelen zamla ilgili , "Bilet fiyatlarındaki artış yüzde 80'leri buldu. Bize ÖTV, köprü-otoyol indirimi yapsınlar biz de bunu vatandaşa yansıtalım. Vatandaşın satın alma gücünü aşmayalım, bize daha çok yolcu lazım, daha çok para lazım değil" demişti.
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