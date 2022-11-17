Fiyatlar uçtu otomobil alacaklar aman dikkat en ucuzu bile bin lirayı geçti

Otomobil alacaklar aman dikkat! İkinci el otomobil fiyatları tırmanırken ekspertiz kontrolü yaptırmak da artık oldukça pahalı oldu. Geçtiğimiz yıllarda 200-300 liraya yapılan otomobil ekspertizinin bugünlerde 3 bin liraya kadar yükselen fiyatlarla yapıldığı belirtiliyor. İşte araç ekspertiz fiyatlarındaki son durumun detayları…

Otomobil almadan önce vatandaşlar ekspertiz ücretini düşünmeye başladılar. Ekspertiz ücretlerinde tarife tırmandı, detaylı bir araç kontrolü yaptırmak bazı firmalarda 3 bin liraya kadar ulaştı. Ekspertiz için otomobilinizi herhangi bir ekspertiz hizmeti veren yere götürdüğünüzde ortalama fiyatlar ise 850 liradan başlıyor ekstra paketlerle 2 bin liralara kadar çıkıyor.

OTOMOBİL EKSPERTİZİ İÇİN TAVAN FİYAT BELİRLENSİN

Ücretler artınca ekspertiz firmaları garanti ve sigorta seçeneği de sunmaya başladı. Firma yetkilisi Orhan Ağca bu seçenekler hakkında yaptığı açıklamada ‘Ekspertiz raporlarını artık insanlar istedikleri zaman ücretsiz alabiliyorlar vatandaşlarımız, bunun içerisinde motor, mekanik ve elektrik kapsamları da garanti altına alınıyor’ dedi.

Ekspertiz ücretlerinin bu kadar hızlı bir şekilde yükselmesinin ardından tüketiciler fahiş fiyatlardan tavan fiyat belirlenmesini istiyor.

200-300 LİRADAN 3 BİN LİRALARA KADAR YÜKSELDİ’

Kanal D Ana Haber’e konuşan İMAS Derneği Başkan Yardımcısı Anıl Şentürk de ekspertiz ücretlerinin de 2-3 katına çıktığını belirterek “200-300 liralardan 3 bin liralara kadar ulaşan bir fiyat artışı oldu.

Bizim her zaman ki tavsiyemiz aslında otomobil alacak vatandaşlarımıza alışverişlerini yetki belgeli ikinci el otomobil satıcılarından yapmaları ve ekspertiz yaptırmadan araba satamıyoruz çünkü” ifadelerini kullandı.

Eksper yaptırmaya gelen vatandaşlar da yaşadıkları durumu şu sözlerle özetledi:

“Eksper rakamları tabi baya yüksek, 2 bin lira bir ödeme yaptık şimdi normalde önceden 500 lira falan ödüyorduk. 500-750 lira iken şu an bin 400 liraya hatta 2 bin lira, 2 bin 500 lira gibi fiyatlar da oluyor. Bazı firmalarda ise 3 bin, 3 bin 200 arası fiyat bantları oluyor. Kısaca en ucuzu bin lira diyebiliriz.”

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