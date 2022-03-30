Fiyatlar düşecek diye beklerken... 'KDV fırsatçıları' yeniden sahnede! Yüzde 50 arttırdılar

Temizlik ve hijyen ürünlerinde KDV oranları yüzde 1'e indirildi. Gıdada yapılan KDV indirimi sonrasında ortaya çıkan fırsatçılar bu kararı da pas geçmedi. KDV indirimini duyan marketler fiyatları yüzde 10 ile yüzde 50 arasında arttırdı.

EKONOMİ 30.03.2022, 10:26
Fiyatlar düşecek diye beklerken... 'KDV fırsatçıları' yeniden sahnede! Yüzde 50 arttırdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrasında KDV indiriminde yeni bir düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Daha önce gıdada temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 1’e indirilirken, şimdi de deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünler için aynı karar alındı.

Ancak daha önceki KDV indiriminde olduğu gibi fırsatçılar yine işbaşındaydı. Kararın açıklanmasının ardından bazı market ve markalar fiyatları yükseltti. KDV indiriminin yürürlüğe gireceği 1 Nisan'dan önce sabundan deterjana, şampuandan peçete ve tuvalet kâğıdına kadar hemen hemen her ürünün fiyatı arttı. SABAH, online satış platformları, markalar ve marketlerin fiyatlarını karşılaştırmalı olarak analiz ederek, fiyat hareketlerini haftalık, aylık ve yıllık olarak veren bir web sitesinde fiyatları inceledi.

BİR GÜNDE FİYAT ARTTI
Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den 8'e indiren karar yürürlüğe girmeden, dün birçok üründe fiyat artışı yapıldı. Bebek bezinden kadın pedine, şampuandan sabuna, tuvalet kâğıdından deterjana farklı markalardaki bazı ürünlerin fiyatlarının bir günde yüzde 10 ila 50 arasında arttı.

1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek olan KDV kararı öncesi incelediğimiz ürünlerin birçoğunda özellikle son iki-üç gün içinde fiyatlar tırmanmış durumda… Örneğin 27 Mart'ta 11.75 TL'den satılan kadın pedi dün 12.75 liraya yükseldi. 2.5 kg'lık sıvı bulaşık deterjanı 27 Mart'ta 25 TL'den satılırken dün itibarıyla fiyat 39.90 TL'ye çıktı.

21'li 6 paket bebek bezi 26 Mart'ta 219,9 liradan satılırken bu ürün dün itibarıyla 289 TL'den satışa konuldu. 3 katlı 32'li tuvalet kâğıdı 26 Mart'ta 109,80 TL'den satılırken aynı ürünün fiyatı 28 Mart'ta 118,80 liraya çıktı. Yine farklı bir markanın 3 katlı 32'li tuvalet kâğıdı 28 Mart'ta 94.95 TL'den satılırken dün bu ürünün fiyatı 97.90 liraya yükseldi. 28 Mart'ta 73.15 lira olan 12'li tuvalet kâğıdı 29 Mart'ta 79.90 TL'ye çıktı.

İKİYE KATLADILAR!
Bazı ürünlerde ise fiyatlar ikiye hatta üçe katladı. Örneğin, 400 ml'lik bir şampuan 27 Mart'ta 17.10 TL iken, iki kattan fazla artarak 29 Mart'ta 46.23 liraya yükseldi. 5 litrelik bir çamaşır suyu 25 Mart'ta 28.59 TL'den satılırken, bunun fiyatı 27 Mart'ta 59 TL'ye, 29 Mart'ta ise 77.89 TL'ye çıktı. 200 gram 4'lü sabunu 26 Mart'ta 28.50 liradan satılırken, ürünün fiyatı 27 Mart'ta 46.90 TL'ye, 29 Mart'ta ise 53.25 TL'ye yükseldi.

VATANDAŞLAR AFİŞE ETSİN
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, KDV indirimi açıklanmasının ardından yapılan her türlü fiyat artışının kötü niyetli olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu vurguncu zihni hem bakanlığa şikâyet etmeli hem de sosyal medyada afişe etmeli" dedi.

Zincir marketler şokta! Bakan talimat verdi: Stokçulara 3 yıl hapis cezası
Stokçuluk yapanlara karşılık cezaların arttığını hatırlatan Ağaoğlu, "Ancak hâlâ yeterli değil. Hapis cezası asla paraya çevrilmemeli. Bu konuda düzenleme şart. Ayrıca mağaza kapatma cezası gelmeli. Ve bu mağazanın neden kapatıldığı da afişe edilmeli" ifadelerini kullandı.

mynet

Yorumlar (0)
4
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 31 68
2. 1461 Trabzon FK 31 67
3. Bodrumspor 31 60
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 31 55
5. Afjet Afyonspor 31 53
6. Sivas Belediyespor 31 53
7. Çorum FK 31 49
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 30 49
9. Somaspor 30 49
10. İnegölspor 31 48
11. Ankaraspor 31 44
12. Etimesgut Belediyespor 31 36
13. Diyarbekirspor 31 35
14. Sarıyer 31 33
15. Serik Belediyespor 31 33
16. Adıyaman FK 31 32
17. Turgutluspor 31 28
18. Ergene Velimeşespor 31 27
19. Niğde Anadolu FK 31 20
20. Kahramanmaraşspor 31 17
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17