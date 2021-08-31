Fiyatı 80 bin altında olan araba modelleri? 2. El hangi aracı almalıyım?

Son zamanların en yüksek fiyatlarında artış gösteren 2. el otomobillerde araç almak isteyen vatandaşlar en uygun aracı alma arayışına girdi. Uygun fiyata hangi aracı almalıyım diyen vatandaşlar hangi marka ve modele yöneliyor? İşte fiyatları 80 bin'in altında olan araç marka ve modelleri?

Pandemi nedeniyle otomobil firmaları araç üretimini durdurmuştu. İkinci el otomobile olan talebin artmasıyla birlikte fiyatlarda büyük bir artış yaşandı.

Fakat fabrikaların sıfır araç üretimine geçmesiyle hal değişmeye başladı. Eksperler satın alıncak ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olma ihtimalini ifade etti.



Fakat fabrikaların sıfır araç üretimine geçmesiyle hal değişmeye başladı. Eksperler satın alıncak ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olma ihtimalini ifade etti.

Eksperler otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üstüne en az 1000 ya da 2000 TL daha eklemenin doğru olduğunu söyledi.



Eksperler otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üstüne en az 1000 ya da 2000 TL daha eklemenin doğru olduğunu söyledi.

Sahibinden satılık 80.250 lira altı ikinci el araba marka ve modelleri en çok aratılanlar arasında belirleyici oldu. 2021 yılında yükselişi geride bıraktığımız ikinci el araba maliyetleri son yarıyılda kesintisiz düşüyor.



Sahibinden satılık 80.250 lira altı ikinci el araba marka ve modelleri en çok aratılanlar arasında belirleyici oldu. 2021 yılında yükselişi geride bıraktığımız ikinci el araba maliyetleri son yarıyılda kesintisiz düşüyor.

Geçen yıl ikinci el araba alabilmek isteyen en çok şikayet ettiği büyümelerden birisi de maliyetlerin çok derece çoğalmasıydı.



Geçen yıl ikinci el araba alabilmek isteyen en çok şikayet ettiği büyümelerden birisi de maliyetlerin çok derece çoğalmasıydı.

Bu sebeple pek çok kişi araba almaktan vazgeçmişti. 2. el ilan sitelerinde sahibinden satılık ideal fiyatlı otomobil bakan vatandaşlar bilhassa salgın sürecinde fiyatlardan çok şikayetçiydi.



Bu sebeple pek çok kişi araba almaktan vazgeçmişti. 2. el ilan sitelerinde sahibinden satılık ideal fiyatlı otomobil bakan vatandaşlar bilhassa salgın sürecinde fiyatlardan çok şikayetçiydi.

Bu bağlamda fabrikalarda sıfır model üretimler yapılmaya başlanınca ikinci el fiyatlarında da yavaş yavaş düşüş yaşanıyor. İşte 80.250 lira altı otomobil markaları...



Bu bağlamda fabrikalarda sıfır model üretimler yapılmaya başlanınca ikinci el fiyatlarında da yavaş yavaş düşüş yaşanıyor.

İşte 80.250 lira altı otomobil markaları...

2007 – 2009 model Dacia Logan



2007 – 2009 model Dacia Logan

2007 - 2014 model Fiat Linea



2007 - 2014 model Fiat Linea

2003 – 2005 model Renault Megane



2003 – 2005 model Renault Megane

2006 – 2009 model Citroen C3



2006 – 2009 model Citroen C3

2006 – 2009 model Ford Focus



2006 – 2009 model Ford Focus

2005 – 2009 model Ford Fiesta



2005 – 2009 model Ford Fiesta

2006 – 2010 model Hyunda Accent Era



2006 – 2010 model Hyunda Accent Era

2004 – 2006 model Opel Astra



2004 – 2006 model Opel Astra

2004 – 2006 Model Opel Corsa



2004 – 2006 Model Opel Corsa

2003 – 2004 model Peugeot 307



2003 – 2004 model Peugeot 307

2004 – 2005 model Renault Clio

2004 – 2005 model Renault Clio