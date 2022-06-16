Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı açıklandı.

Faiz 75 baz puan artırıldı

Fed, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı.

Karar metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı.

Karar 10'a karşı 1 oyla alındı. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Kansas City Başkanı Esther George 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

Metinde, toplam ekonomik aktivitenin ilk çeyrekteki daralmanın ardından toparlanmış göründüğüne dikkat çekildi.

Son bir yılda 3. kez faiz yükseltti

28 yıl sonra ilk kez faiz 75 baz puanlık artış yapan Fed, son faiz artırımıyla bu yıl 3. kez faiz artış kararı almış oldu.

İvmelenen enflasyon Fed'in üzerindeki baskıyı artırmıştı

AA'da yer alan habere göre, ABD'de Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde Fed'in para politikası tonu değişmeye başlamıştı.

Geçen yıl kasım toplantısıyla varlık alımlarının hızını düşürmeye başlayan Fed, mart ayında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlamıştı. Banka, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.

Fed, salgın sonrası politika normalleşmesinde bir başka adım olan bilanço küçülmesine ise haziran itibarıyla başlamıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik politikaların tedarik zincirinde sıkıntıları artırmasının etkisiyle yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.

ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıkmıştı

ABD'de Fed'in Haziran toplantısına gelene kadar uyguladığı sıkılaşma döngüsüne rağmen enflasyon 40 yılın zirve seviyelerinde seyrediyordu.

Son açıklanan verilere göre ülkede Mayıs ayında yıllık enflasyon Nisan'daki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 8,6’ya yükseldi.

Fed'in faiz kararı Türkiye'deki iç piyasaları etkileyecek

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının kararı sonucunda iç piyasada petrol, döviz ve altının nasıl etkileneceğini Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Selimler, Ensonhaber'e anlattı.

Selimler, Fed'in faiz kararı sonrasında, fiyatlamalar netleşeceği için doların güçlenmesi beklendiğini dile getirerek "Dolar güçlenince ABD'de petro ve altın değeri düşecek. Ancak bu düşüş hangi boyutta olursa olsun doların güçlenmesinden ötürü Türkiye'de iç piyasada petrol ve gram altın fiyatı artacak." yorumunda bulundu.

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