Faizsiz kredi nasıl alınır? Son gün!

İşletmelere sağlanan desteklerin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) da İstanbul’da yer alan işletmelerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri için Dijital Dönüşüm İstanbul Faizsiz Kredi Desteği Programı’nı ilan etti.

İstanbul’daki dijital dönüşüm olgunluk analizi ve yol haritasına sahip işletmelere faizsiz kredi desteği verilecek. Toplam bütçesi 200 milyon lira olan program kapsamında işletmelere; 2 milyon ila 5 milyon lira arasında, ilk 6 ayı geri ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi desteği verilecek.

REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRACAK ADIM

Program ile işletmelerin üretim, yönetim, müşteriye erişim, işgücü vb. hususlarda dijital dönüşüm çalışmaları işletmeye özel olarak hazırlanmış yol haritasına göre gerçekleştirilecek. Dijital ve ileri üretim teknolojileri kullanılarak kapasiteleri artırılacak olan işletmelerin, katma değerli ürünlerle rekabet güçleri yükseltilecek.

13 OCAK SON GÜN

Dijital Dönüşüm İstanbul Faizsiz Kredi Desteği Programı ile işletmelerin dijital dönüşüm teknolojilerine yönelik yatırım yapmasının sağlanması ve yerli teknoloji geliştiricilerin desteklenmesi de sağlanacak. İşletmeler, söz konusu kredi desteğinden faydalanmak için 13 Ocak 2023’e kadar başvuru yapabilecek.

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