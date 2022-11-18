Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan işletmelere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre; süt, yumurta, makarna ve temizlik malzemesini fahiş fiyatla satan 21 işletmeye 9 milyon 403 bin lira idari ceza uygulandı.

EKONOMİ 18.11.2022, 13:30 18.11.2022, 13:40
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapan işletmelere ceza yağdı

Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle başlayan, enflasyonun yükselmesiyle devam eden fahiş fiyat artışlarıyla ilgili denetimler, hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların mağdur olmasını istemeyen devlet, yapılan denetimlerde firmalara caydırıcı cezalar uyguluyor.

Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yedinci toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

21 işletmeye 9 milyon lira ceza

Süt, yumurta, makarna ve temizlik malzemesini fahiş fiyatla satan 21 işletmeye 9 milyon 403 bin lira idari ceza uygulandı.

Toplamda 56 milyon 602 bin lira ceza uygulandı

Öte yandan, bugüne kadar yapılan denetimlerde işletmelere toplam 56 milyon 602 bin lira ceza uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2022 yılının 7’nci toplantısında, tüketicilerimizin temel ihtiyaçları arasında yer alan yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi gıda ürünleri ile deterjan, sabun gibi temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik olarak Bakanlığımız tarafından yapılan denetim sonuçları görüşülmüştür.

Bu kapsamda; fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9.403.237,50.- Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tedarik zincirinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicilerimizi korumayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, pandeminin başlangıcından itibaren süt ürünlerinden tahıl ürünlerine, bebek bezi ve mamasından temizlik ürünlerine, sebze ve meyveden ekmeğe, yangın ekipmanlarından KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığına, elektronik pazar yerlerinden araç stokçuluğuna varıncaya kadar binlerce işletme ve ürün denetlenmiştir.

Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56.602.168,50.- TL idari para cezası uygulanmıştır. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine ara vermeden devam edilmektedir."

Kaynak: EnsonHaber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 18 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10