EYT’liler dikkat! E-devlet’ten kontrol edin iptal edilebilir!

Milyonların beklediği EYT'nin açıklanmasıyla eksik primler için borçlanma başvuruları hızlanmıştı. 31 Aralık öncesi SGK önlerinde EYT'liler uzun kuyruklar oluşturmuştu. SGK borçlanma tutarlarını hesapladı ve tebliğ etmeye başladı. Ancak EYT'lilerin dikkatli olması gereken bir nokta var. Uzmanlar borçlanma tutarı tebliğ edildikten sonra 30 gün içerisinde ödemenin şart olduğunu söylerken aksi takdirde yüzde 55 zamma işaret etti. SGK'dan bildirim ulaşmasa dahi e-devlet'ten kontrol etmek gerekiyor.

EKONOMİ 20.01.2023, 11:39
EYT’liler dikkat! E-devlet’ten kontrol edin iptal edilebilir!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT kararının açıklanmasının ardından 31 Aralık'a kadar SGK bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşmuş ve çok sayıda EYT'li eksik primleri için borçlanma başvurusunda bulunmuştu.

SGK borçlanma tutarlarını hesapladı ve tebliğ etmeye başladı. Ancak bu konuda uzmanların önemli bir uyarısı bulunur. Çünkü EYT'lilerin borçlanmalarını ödemek için sınırlı bir süreleri var.

Aksi takdirde eski talepler iptal edilip yeni talep de yüzde 55 zam ile yeniden hesaplanabilir. Bu nedenle SGK'dan EYT'li vatandaşa bildirim ulaşmamış olsa dahi vatandaşların e-devlet üzerinden kontrol etmesi gerekiyor. İşte detaylar...

SGK ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞMUŞTU
Kanal D Haber’de yer alan habere göre, 31 Aralık öncesi hizmet borçlanması için SGK önünde sıra bekleyenlerin dikkat etmesi gereken bir nokta olduğu belirtildi. Eksik primleri tamamlamak ve daha uygun maliyetle borçlanmak için 1 Ocak’a kadar SGK’ya başvuranları ilgilendiren bir detay var çünkü geri dönüşler başladı.

"30 GÜN İÇERİSİNDE ÖDENMESİ ŞART"
ABHV Çalışma Ekonomisi Öğretim Görevlisi Dr. Öğr. Üyesi Okan Güray Bülbül “Bu tebliğ yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde SGK’ya ödenmesi şart.” dedi.

"BORÇLANMA TUTARINDA YÜZDE 55'LİK ZAM SÖZ KONUSU OLABİLİR"
Tutar taksitlendirilmiyor, tek seferde ödenmesi gerekiyor. Bülbül bunun ödenmemesi halinde olacak zamma işaret etti ve “Borcun, tebliğ edildikten sonra 30 gün içerisinde ödenmesi önemli. Aksi takdirde asgari ücrete gelen yüzde 55’lik zam nedeniyle artan bir borçlanma tutarı söz konusu olacak” şeklinde konuştu.

Haberde eski taleplerin iptal edileceği ve yeni talebin yüzde 55 artışla hesaplanacağı belirtildi. 1 Ocak öncesine kadar 1 günlük borçlanmanın tutarı 69 TL idi. Bugün itibarıyla ise 106 TL’ye çıktı. Yani 1 Ocak öncesinde 18 aylık askerlik için 37 bin 260 TL ödemek gerekirken artık bu tutar 57 bin 240 TL’ye yükseldi.

DİKKAT! EYT’LİLERİN E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL ETMESİ GEREKİYOR
Bu nedenle EYT’li vatandaşa SGK’dan bildirim ulaşmasa dahi vatandaşın e-Devlet üzerinden kontrol etmesinde fayda bulunuyor. Bülbül ise “Kamu bankalarından bu borcu teyit edip ödeme yapabilirler” ifadelerini kullandı.

Mynet

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