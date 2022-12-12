EYT’de hesaplar sil baştan! Yaş sınırından sonra ortaya çıktı: 3600 gün ile emeklilik…

Son dakika: EYT’de 20 yıllık düğüm bugün çözülecek! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine sonrası yapacağı açıklama bekleniyor. EYT’de yaş sınırı iddiası geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Düzenlemede sona gelinirken masadaki formüle ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. EYT’de 3600 günden emekli olmak mümkün olabilir. Böylece milyonlarca kişi için 4-5 yıl fazladan beklemeye gerek olmayacağı ifade ediliyor.

EKONOMİ 12.12.2022, 10:06
EYT’de hesaplar sil baştan! Yaş sınırından sonra ortaya çıktı: 3600 gün ile emeklilik…

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) milyonlarca kişi kadınlarda 48-50, erkeklerde 50-52 yaş sınırı iddiası sonrası daha fazla beklemeden emekli olmanın yollarını arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde ‘kapsamlı bir düzenleme’ yapılacağının mesajını verirken gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bugünkü toplantısında Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda düğümün çözülmesi bekleniyor.

EYT düzenlemesinde artık sona gelinirken yapılacak değişikliklerle yaştan daha kolay emekli olmak mümkün. Bilindiği üzere Bakan Bilgin, “EYT’de 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT’den kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da istifade edecekler” demişti.

EYT’DE KRİTİK TARİHLER
7 Eylül 1999 tarihinden önce 506 sayılı yasa yürürlükteydi. Bu yasaya 4447 sayılı yasa yasa ile kademeli yaş şartı eklendi. 99 öncesinde erkeklerde 58, kadınlarda 56, süre olarak ise erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl, prim ödemeleri ise 5000 ila 5 bin 975 gün arasında değişiyordu. 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 arasında olanlarda ise erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaş şartı aranırken süre olayı kalktı ve 7000 prim günü şartı geldi. 1 Mayıs 2008 sonrası işe başlayanlarda ise erkeklerde 60-65, kadınlarda 58-65 yaş ve 7 bin 200 prim günü şartı aranmaya başlandı.

Ancak işe ilk giriş tarihi 8 Eylül 1999 olanlar için gözden kaçan bir detay daha ortaya çıktı. Normalde erkek sigortalılar 15 yıl sigortalılık süresi içinde 3600 gün prim ödemiş olması şartıyla 55 yaşını, kadınlar ise 15 yıl sigortalılık süresi içinde 3600 gün prim ödemiş olması şartıyla 50 yaşını doldurduğu tarihte 4447 sayılı yasadan önce yaş haddinden emekli olabiliyordu. Bu kapsamda yeni yasa ile şartların 1999 öncesine dönmesi halinde 3600 günden emekli olmak mümkün olacak.

BAĞ-KURLU İÇİN DE ERKEN EMEKLİLİK SÖZ KONUSU
Söz konusu tarih öncesinde Bağ-Kur kapsamında çalışan erkeklerde kısmi emeklilik ile 5400 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarıyla emekli olunabiliyordu. Bağ-Kur’lu kadınlarda ise ayını şartlar ve 50 yaş sınırı vardı. EYT düzenlemesinde eski yasaya dönülmesi halinde Bağ-Kurluların da 4-5 yıl daha erken emekli olması bekleniyor.

Mynet

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