EYT’de bu detay herkesin gözünden kaçtı! Tarih belli oldu: 6 milyon kişi var ama…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili takvim işlemeye başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in çalışmaların başladığını duyurmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Bakan Bilgin, EYT konusuyla ilgili tarih vererek, “En uygun formül devreye sokulacak. Çalışmayı sene sonunda ya da Ocak başında Meclis'e sunmayı planlıyoruz” dedi. Peki, “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’de masadaki formüller neler?” , “Nasıl bir yol haritası izlenecek?” İşte son dakika EYT haberinin detayları…

Kamu görevlilerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesi ve asgari ücrete ara zam yapılmasına dair çalışmaları tamamlayan Bakanlık, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmalara hız verdi.

Bu kapsamda, EYT'ye ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Bakanlık bünyesinde bir ekip oluşturuldu. Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.

İlgili bakanlıklarla da temas halinde yürütülecek çalışmalarla sorunun çözümü konusunda en uygun formülün bulunması amaçlanıyor. EYT konusunda üzerinde çalışılan emeklilik şartlarında maaştan kesinti yapılması, belli bir yaş bareminin konulması, belli bir primi tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi gibi formüller öne çıkıyor. Çalışmanın sene sonuna kadar ya da yeni yılın ilk ayında çözüme kavuşturulması öngörülüyor.

6 MİLYON KİŞİ EYT İSTİYOR

Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor.

Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.

EYT İLE BİRLİKTE ONLAR DA BEKLENTİ İÇİNE GİRDİ

Lise ve üniversite yıllarında staj yapanlar da EYT ile ilgili beklenti içine girdi. Bakan Bilgin'in açıklamaları heyecan yaratırken lise ve üniversite yıllarında staj yapanlardan da çağrı geldi. Sayıları binleri bulan bu kişiler borçlanma imkanı talep ediyor.

Staj, çıraklık sürelerinin de sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini isteyen staj mağdurları bu sayede EYT ile birlikte emekli olmanın yolunu arıyor. Lise ve üniversite döneminde yapılan stajlarda kısa vadeli sigorta primleri ödeniyor. Staj döneminde kişilerin emekli olmasını sağlayan uzun vadeli sigorta kollarına prim yatırılmıyor. Binlerce kişi de stajın da sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini talep ediyor.

10 YIL SÜREBİLİR

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun EYT düzenlemesinin hayata geçirilse bile ilk etapta herkesin emekli olamayacağının altını çizerek, “Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte müracaatta bulunurlarsa 700-800 bin kişi hemen emekli olabilir. Diğerleri ise prim günlerini tamamladığı zaman kademeli olarak emekli olacak. Yasa çıksa bile hemen herkesin emekli olması mümkün değil. Prim günü eksiği olanlar, stajyer ve çıraklarda da EYT’liler var. Yani yasa çıksa bile herkesin emekli olması mümkün değil. Bu, organik olarak 10 yıla yayılır” yorumunda bulundu.