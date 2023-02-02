EYT'nin bütçeye maliyeti belli oldu! Bakan Nebati tek tek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve ekonomi muhabirleri ile Bakanlık binasında bir araya geldi. Nebati, burada yaptığı açılış konuşmasının ardından, temsilciler ve muhabirler tarafından yönetilen soruları cevapladı. Bakan Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili soruları cevaplayarak, Türkiye bütçesini “güçlü bir bütçe” olarak niteledi.

Aralık ayına kadar EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını söyleyen Nebati, “Bana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak bu ödemeyi yapacaksın dediklerinde benim hazır olmam gerekiyordu. 31 Aralık’ta biz EYT’nin bu yılki yükünü kasaya koyduk” diye konuştu.

Nebati, Türkiye’nin 20 Aralık’a kadarki döviz kuru ataklarını hak etmediğini, makroekonomik göstergelerin hiçbirinin Türkiye’nin o duruma düşmesini gerektirecek bir altyapı sunmadığını söyledi.

EYT'NİN BÜTÇE MALİYETİ BU YIL 255 MİLYAR

Nebati, mayıs ayından itibaren EYT ile ilgili hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

Emekli ve memurlara 1 puanlık iyileştirmenin maliyeti 19 milyar lira, 15 puana yakın bir maliyet eklendi 270 milyar lira. EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT’nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor. Buna KGF kefaletleri dahil değil.

Bakan Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin net hata noksan ile ilgili iddiaları hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

“Net hata noksan suçlamalarıyla başladı, sanki bu ülke kara para aklıyor, uyuşturucu parasıymış gibi ifade eden cümleler kullandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin muhalefet partisinin genel başkanının söylediği bu ifade kendi ülkesine izan (anlama yeteneği) eden çok ağır suçlamalardır. Sanki bir tek Türkiye’de net hata noksan varmış gibi bir suçlamada bulundu, gerçekten üzüldüm.

Ülkesine azıcık saygı duyan, azıcık seven, milliyetçilik duygusunu yaşatan birisi o ifadeleri kullanmazdı. 2021 verilerine göre ABD’deki net hata noksan 137 milyar dolar, 2021’de GSYH’ye oranı binde 6, Almanya 60 milyar dolar net hata noksan, GSYH’ye oranı yüzde 1,4, İngiltere 25,5 milyar dolar yüzde 0,8, Türkiye’nin net hata noksanı 2002’de 1,4 milyar dolar binde 2, 2022’de bu rakam 21 milyar dolara çıkıyor, GSYH’ye oranı yüzde 1,5 civarında olacak. İngiltere’nin net hata noksanı da bu dönemde 25 milyar dolardan 69 milyar dolara, Almanya’nın 60 milyar dolardan 88 milyar dolara çıktı.”

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu’nun bazı kamu ihaleleri ile “Beşli Çete” olarak tabir ettiği gruplara haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin, “Nitelediği kişiler sadece Türkiye’de iş yapmıyorlar, yurtdışında da iş yapıyorlar, bazı illerde belediyelere de iş yapıyorlar. Bir iş adamı nerede ticaret varsa oraya para kazanmaya gider. İhaleler şeffaf, işlemler şeffaf, ödemeler bankalar üzerinden yapılıyor. Bu 90’lı yıllarda yeşil sermaye denilerek ötekileştirilen bir zihnin dışavurumudur. Bu tür ötekileştirmeleri yapmak ve Türkiye’yi kara para cenneti olarak nitelendirmek doğru değil. Bunlar ülkeye kasten zarar vermek için kullanılan cümlelerdir” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, yapılandırma ile ilgili sorular üzerine, 40-50 yıldır tahsil edilemeyen kamu alacakları olduğunu, bunun da kamu üzerinde bir yükü bulunduğunu aktardı. Bu sebeple yapılandırmada 2 bin liranın altındaki alacakların temizlenmesi yönünde düzenlemeye gittiklerini ve sadece bu düzenlemenin 7,9 milyon kişiyi ilgilendirdiğini kaydetti.

Süperhaber