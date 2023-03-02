EYT'liye bir zam daha

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesini açıklamasıyla, milli gelirdeki artıştan dolayı EYT’lilerin emekli aylıklarına yapılacak zam oranı belli oldu.

EKONOMİ 02.03.2023, 16:53
EYT'liye bir zam daha

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önceki gün Türkiye’nin 2022 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranını yüzde 5.6 olarak açıkladı. Büyüme oranı, yüzde 5 olan tahminlerin üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı GSYH büyüme oranı, bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların aylıklarına da yansıyacak. Habertürk'ün haberine göre; aylıklarda, yıllık yüzde 5.6 olarak açıklanan büyüme oranının yüzde 30’u oranında artış olacak. Bu da yüzde 1.68 artış anlamına geliyor.

GÜNCELLEME KATSAYISI 1.6703 OLDU

İlk defa emekli olanların aylığı, çalışma yaşamı boyunca SGK’ya bildirilen prime esas kazançların güncel tutarı üzerinden bağlanıyor. 2008 yılından sonraki yıllara ait kazançların güncel tutarı ise yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışının yüzde 100’ü ile yıllık GSYH artışının yüzde 30’u esas alınarak belirlenen güncelleme katsayısı ile hesaplanıyor.

2022 yılı TÜFE artışı yüzde 64.27 olarak açıklanmıştı. Milli gelirdeki yıllık artışın yüzde 30’u da 1.68 olduğu için 2022 yılı güncelleme katsayısı 1.6703 oldu. Bu da 2022 yılında kazançların yüzde 67.03 oranında artırılarak güncellendiği anlamına geliyor.

Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2023 tarihinden önce veren özel sektör çalışanı SSK ve BAĞ-KUR’lular ile 14 Ocak 2023 tarihinden önce veren kamu işçilerinin prime esas kazançları yüzde 78.86 oranında artırılarak güncellendi.

EYT’liler SGK’nın maaş robotuna bakarak ne kadar emekli aylığı alabileceklerini uzun süredir ay ay takip ediyorlar. Ocak ayında emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapılmasına rağmen, maaş robotunda aralık ayında gördükleri emekli aylığı aynı oranda artmamıştı. Bu durum, 2022 yılı kazançlarının 1.7886 yerine o tarihte açıklanmış olan 2022 yılı TÜFE artışına paralel 1.6724 katsayısı ile güncellenmesinden kaynaklanmıştı.

 EYT'LİLERİN AYLIKLARINA YANSIYACAK

EYT’lilerin nisan ayında bağlanacak aylıkları ocak ayında gördükleri tutara göre yüzde 1.68 oranında zamlı olacak. Emekli aylıkları yeni hesaplanan tutar üzerinden bağlanacak.

EYT yasasından bağımsız olarak emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan sonra vermiş olan özel sektördeki SSK çalışanları ve BAĞ-KUR’lular ile 15 Ocak’tan sonra veren kamu işçilerinin aylıklarında ise artış olacak. Geçmiş yıllarda emekli olanların aylıkları ise değişmeyecek.

Emekli Sandığı’na tabi kamu görevlilerinin emekli aylıkları memur maaş katsayısına göre hesaplandığından, emeklilik dilekçesini verme tarihinin onlar açısından bir önemi bulunmuyor.

Haber7

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15