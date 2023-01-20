EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağı tarih belli oldu

Sözleşmeli memura kadro düzenlemesinin yasalaşmasıyla, gözler EYT'ye çevrildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı elde etti..

Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş, EYT düzenlemesi ile birlikte emekli olabilecek.

1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise yine 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi şartı ile emeklilik yolu açıldı.

EYT'li kapsamına girenler, başvurulara başlamak için düzenlemenin yasalaşmasını beklerken AK Parti'den tarih geldi..

"Şubat ayında yasalaşacak, mart ayında ilk maaşlar yatacak"

TBMM'de açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağını söyledi:

"EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız."

Ensonhaber