EYT'lilere prim desteği geliyor! İlk maaşlar Mart ayında hesaplarda

Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen EYT yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Toplamda 5 milyon kişiye emeklilik yolu açılırken emekli olduğu halde çalışacaklara prim teşviki verilecek. Daimi kadroya geçenlerde ise zorunlu emeklilik tamamen kalkacak.

EKONOMİ 31.01.2023, 10:38
EYT'lilere prim desteği geliyor! İlk maaşlar Mart ayında hesaplarda

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) milyonlarca vatandaşın merakla bekledikleri EYT yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Yasa teklifine göre yaş dışındaki diğer şartları taşıyanlar, yaşlılık veya emekli aylıklarından yararlanacak.

Emekli olduktan sonra aynı işyerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için 500 lira olmak üzere yüzde 5 destek primi verilecek. Emeklilik hakkı kazanan kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenlemeler tamamen yürürlükten kalkacak.

Bu yıl 2 milyon 250 bin EYT'liye emeklilik kapısı açacak yasa teklifi 4 maddeden meydana geldi. Toplamda 5 milyon çalışanın hayatına dokunacak yasa teklifine göre, prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran 8 Eylül 1999 (dâhil) tarihinden önce sigorta girişi olanlar yaşı ne olursa olsun emekli olacak.

SSK'lılar 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim gününe tabi tutulacak. Kademeli prim günü 5000'den başlayarak 5975 güne kadar çıkacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 7200-9000 günle emekli olabilecek.

Teklifin yürürlük tarihinden sonra yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

Bu Hafta Yasalaşacak
Yasa teklifi bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek gelecek hafta salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak. Şubat ayında Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girerek emeklilik başvuruları yapılabilecek. İster e-Devletten ister bizzat Sosyal Güvenlik Kurumları veya çalışan memurlar kendi kurumlarına müracaat ederek emekli olmak için başvurulabilecek.

• 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler düzenlemeden faydalanacak.

• EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

• Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek.

• Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

• Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak.

• EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek.

• Teklifin bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınması, gelecek hafta da Genel Kurul'da yasalaşması öngörülüyor.

• Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

• Emeklilik başvuruları, e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek.

• 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

İşçilere Zorunlu Emeklilik Kalktı
Taşeron olarak bilinen ve daimi işçi statüsüne geçen yüz binlerce çalışan için zorunlu emeklilik ortadan kalkacak. Bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idarelerine bağlı şirketlerdeki taşeron işçiler bu kapsamda yer alacak.

Bu kapsamdaki çalışanların iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak. Emekliliği hak eden, taşerondan işçi kadrosuna geçenler ister emekli olacak isterse işine devam edebilecek.

Yasa teklifinin genel gerekçesinde, 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'dan sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptıkları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olacak şekilde geriye götürülenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartının kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Emekli olacak kişilerin çalışmaya devam etmeleri durumunda, bu kişilerin kayıtlı istihdamlarının teşvik edilmesi için sigorta prim teşviki verileceği belirtildi.

İlk Aylıklar Mart’ta
Mevcut mevzuata göre emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden ay başı itibarıyla emekli maaşına hak kazanıyor. Şubat ayında emeklilik başvurusunda bulunanlar ilk aylıklarını mart ayında alabilecek.

EYT kapsamında emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam eden her bir çalışan için 5 puan sosyal güvenlik prim desteği verilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlayan her bir çalışan için işverene 500 TL destek sağlanacak.

Destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak. Destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Borçlanma İle Geri Çekilecek
Uzun vadeli sigorta öncesi yapılan askerlik, staj sonrası doğum sigorta başlangıcını öne çekebilecek. Çalışan kadınlar doğum, erkekler askerlik, doktora öğrenimi, tıpta uzmanlık, avukatlık stajını yapanların staj süreleri, kısmi süreli çalışılan aylara ait eksik süreleri borçlanabilecek.

Askerlik borçlanmasıyla işe giriş tarihini geri çekenler işe girişi çektikleri tarihteki prim koşullarına tabi olacak. Sigorta girişi yapılmadan önce askerlik yapanlar EYT düzenlemesinden yararlansalar dahi borçlanarak prim şartını düşürebilecek.

Süperhaber

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 31 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15