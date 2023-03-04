EYT'lilere ikramiye müjdesi: Zam da yolda
EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Düzenleme ile ilgili önemli detaylar da ortaya çıkmaya başlıyor. Gazeteci Faruk Erdem, EYT süreciyle ilgili önemli detayları paylaştı ve maaş hesabının bütün kazançlara bakılarak yapılacağını açıkladı.
TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren EYT, milyonlarca insan tarafından bekleniyordu. Başvuru süreci resmi olarak başladı ve vatandaşlar başvuruları SGK'ya giderek ya da e-Devlet üzerinden formları doldurarak yapabiliyor.
Yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte bağlı bulunduğu kurumun mevzuatına göre prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin EYT'linin hemen emekliye ayrılması bekleniyor.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ
Gazeteci Faruk Erdem, yeni kaleme aldığı yazısında EYT ile ilgili önemli detayları paylaştı. Buna göre:
Mart ayında başvuru yapacak olan 2 milyon 250 bin EYT'li vatandaşın ilk maaşları Nisan ayında hesaplanacağından bu ay içinde ödenecek olan Ramazan bayramı ikramiyesinden de yararlanacaklar.
ENFLASYON ARTIŞI ZAMMI
EYT'liler Temmuz ayında yapılacak emekli enflasyon artışından da yararlanarak yeni maaşlarına kavuşacak.
EYT'li vatandaşların maaş hesabı da tüm emekliler gibi bütün kazançlara bakılarak yapılacak.
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