EYT' lilere 2022 müjdesi verilecek! İşte detaylar

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katıldı.

Burada gündemdeki sorunlara yönelik açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu, EYT ile ilgili beklentilere yönelik müjde verdi.

EYT'lilerin şu anda içinde bulunduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını söyleyen Akbaşoğlu, AK Parti'nin bu yıl içerisinde EYT müjdesi vereceğini dile getirdi.

"2022 YILINDA EYT İLE İLGİLİ MÜJDEYİ, ÇALIŞMA BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK"

EYT'lilere (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) müjdenin Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyleyen Akbaşoğlu, "EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor.

EYT yapılanmasında olan değerli kardeşlerimiz bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek, ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim şeklinde yaklaşımmlarını ortaya koyuyorlar.

Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz.

EYT’li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT’lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"HDP İTTIFAKIN İÇİNDEDİR"

Akbaşoğlu, açıklamalarında şu ifadelere de yer verdi:

"Kılıçdaroğlu, kendisini CHP’nin başına getirenlere diyet ödüyor. Kendilerine Biden tarafından verilen talimatı yerine getirmeye çalışıyor. Biden, 'Türkiye artık fazla oluyor, Erdoğan sözde Kürdistan adı altında Nil’den Fırat’a büyük İsrail ve Ermenistan projesini tamamlamalarına engel oluyor. Dolayısıyla Erdoğan’ı indirmeliyiz, bunu seçimle yapabiliriz' demişti.

Sayın Biden 15 Temmuz 2016’da ABD başkan yardımcısıydı. Fetö’nün bu konuda nasıl bir rol oynadığını kendisi çok iyi bilir. CHP Büyükelçilerden medet umarak bu noktaya geldi. HDP bu ittifakın tam merkezinde, içindedir. Seçimlerde CHP’nin gösterdiği adaya oy vermek suretiyle içinde yer aldıklarını net bir şekilde ortaya koydular. CHP ve HDP’nin birlikte yaklaşımlarına şahit olmuştuk.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI, ŞU AN BİZZAT CHP'DİR"

17 Aralık-25 Aralık 2013 Fetö emniyet ve yargı darbe girişimini hatırlıyoruz. Bu çerçevede dönemin başbakanı diyerek hazırlanarak mevcut başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı alaşağı etmişler de yargı darbesini gerçekleştirmişler gibi önceden hazırlıklarını yaptıklarını hatırlıyoruz.

Uydurma ve montajlarla ortaya koymuş olduğu ses kasetleri, kendilerince uydurdukları suçlamalar çerçevesinde 15 Temmuz 2016’da fiili olarak denedikleri kalkışmayı, 2013’de emniyet ve yargı darbesi olarak denediler. Ancak bunu başaramadılar. Bu bir milattır. Türkiye’den Fetö’yü temizleyen AK Parti’dir. Lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır. İster Fetö İster PKK-PYD-YPK ister DEAŞ olsun hiçbir ayrım gözetmeden bütün terör örgütleriyle mücadele eden parti AK Parti’dir. Bu konudaki suçlamalar yalan siyasetinin yansımasıdır.

"İDEAİLİMİZ BÜYÜK, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye’nin öncülüğünde adil ve merhametli bir küresel düzenin bütün insanlığa hediye edilmesi ufku var. Bütün insanlar; can, mal, ırz, namus, nesil, akıl, din ve vicdan hüriyetine doğuştan sahiptir.

"CUMHUR İTTİFAKI 2023'TE GÜMBÜR GÜMBÜR GELECEK"

HDP bu ittifakın tam merkezinde. İBB seçimlerinde aday göstermeyerek, CHP’nin gösterdiği adaya oy vermek suretiyle bu ittifakın içinde yer aldıklarını net bir şekilde gösterdiler.

Anketlerde, Cumhur İttifakı’nın 2023'te gümbür gümbür geleceği net bir şekilde görülüyor." En son haberler