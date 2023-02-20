EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacak? Yeni tarih belli oldu

AK Partili Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye’m” dedi.

AK Parti’de yapılan toplantılarda, bazı kurmaylar EYT’nin ertelenmesi konusunda önerilerde bulunurken, bazı kurmayların bundan artık geri dönülemeyeceğini ifade ettiği öğrenildi. 28 Şubat’ta açılması planlanan TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilk olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu teklifi, yapılandırma ve ardından EYT düzenlemesinin görüşülerek başlanması planlanıyor.

İLK MAAŞ NİSANDA

EYT’nin normalde şubat ayı içinde yasalaştırılarak, vatandaşların ilk maaşlarını mart ayında alması planlanmıştı. Ancak, deprem felaketinin olması nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesinin ardından gözler EYT’lilerin maaşlarını ne zaman alacağına çevrildi. Konuya ilişkin konuşan AK Parti kurmayları, “Normalde mart ayında alınacağını ancak deprem nedeniyle süreç sekteye uğradı” dedi ve “EYT ertelenmez, çıkacak o kesin. Nisan için bir çare düşünülür martta geri ödemeli olmaz, nisana kalmış olur. Martta Genel Kurul’a geleceğini değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Haber7