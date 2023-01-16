EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? EYT'lilerin merakla beklediği soruya cevap geldi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağdurları açıklanan düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor.

EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak sorusu gündemdeyken önemli bir gelişme yaşandı. Konuşyla ilgili son açıklama Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT düzenlemesinin yasalaşması için önümüzdeki ayı, yani Şubat ayını işaret etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise sürecin geldiği son durum hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"KÖKTEN ÇÖZÜN TALİMATI VERDİ"

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili açıklamasına vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilettiği tüm dosyaların 1 ay içerisinde sonuca bağlanacağını söylemişti. Bakan Bilgin, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün' dedi. Türkiye'nin gücü Cumhurbaşkanımızın büyük desteği ile bunları yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştüı.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI CEVDET YILMAZ'DAN KRİTİK EYT AÇIKLAMASI

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir yayında EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EYT’nin önümüzdeki hafta Meclis’te tamamlanacağını düşündüğünü belirten Yılmaz, “Meclis gündeminde bunu da önümüzdeki hafta Meclis tamamlar diye tahmin ediyorum. Ondan sonra da EYT dediğimiz düzenleme gelecektir. Uzun bir zamandır Çalışma Bakanlığı’mız çalışıyor. Vedat Bey’in açıklamaları önemli. Bu ay sonunda Meclis’imize talepler ulaşır diye tahmin ediyoruz” dedi.

EYT’nin en kısa sürede Meclis’e ulaşacağını belirten Başkan Yılmaz, “Kolay değil milyonlardan bahsediyoruz teknik yapıların yapılması gerekiyor. Boş yere beklenmiyor. Birtakım hazırlıklar yapılıyor” ifadelerini kullandı. “Şubat, mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşımız” diyen Yılmaz, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı bir şekilde iş yükünü karşılamak kolay değil. Şubat, mart gibi maaşlar yetişir diye tahmin ediyor arkadaşlarımız. Maaşlar şubat ayına yetişebilir. Hızlı bir şekilde işlemler de tamamlanırsa neden olmasın. Şubat ya da mart diyebiliriz."

İnternethaber