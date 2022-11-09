EYT ile aynı torbaya giriyor! ÖTV ve yeniden değerleme oranında indirim hazırlığı

Hükümet, yılbaşından önce başta emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olmak üzere yeni düzenlemeleri Meclis’ten geçirmeyi planlıyor. Çalışma hayatındaki düzenlemelere ek olarak bazı ürünlerde ÖTV indirimi veya sıfırlanması da gündemde. ÖTV indiriminin EYT düzenlemesinin de içinde yer alacağı torba yasa içine konulacağı iddia edildi. Kur krizi sonrasında fiyatları katlanan sıfır araçlar için de dolaylı ÖTV indiriminin de pakette yer alabileceği belirtiliyor.

400 BİN LİRANIN ALTINDA ARABA YOK

Son 1 yılda otomobil fiyatları son derece hızlı arttı ve 200 bin liranın altında neredeyse hiç araç kalmadığı için ÖTV oranları da yüzde 80’i buldu. Şu an ise piyasada en ucuz araba 400 bin liradan başlıyor. Bu rakamın altında birkaç model araç bulunsa da onlar da tedarik sorunu nedeniyle ‘sadece listede’ gösterilebiliyor. Halen motor silindir hacmi 1600 cc’nin altındaki otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL’yi aşıp,175 bin TL’yi aşmayanlar 60, 175 bin TL’yi aşıp, 200 bin TL’yi aşmayanlar için yüzde 70, 200 bin liranın üzerindeki otomobillerde ise yüzde 80 vergi uygulanıyor.

ÖTV MATRAHLARINA GÜNCELLEME

Bu çerçevede, halen çok düşük olduğu belirtilen sıfır otomobiller için uygulanan matrah limitinin yeniden düzenlenerek, düşük oranlarda vergilendirilmesi düşünülüyor. ÖTV matrah limitinin düşük kalması nedeniyle birkaç istisna hariç, otomobildeki ÖTV oranının yüzde 80 ve üzerinde uygulandığına dikkat çekiliyor. BBC Türkçe’de yer alan haberde parti kaynaklarına göre, ÖTV matrah limitinin artırılması ya da düşük silindir hacimli araçlar için doğrudan ÖTV indirimine gidilerek sıfır araçlara erişimin kolaylaştırılabileceğini belirtiyorlar.

ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANABİLİR

Devletin vergi, ceza, harç gibi kalemlerde uygulayacağı yıllık artışı ifade eden yeniden değerleme oranında indirim de iktidar partisinin gündeminde. Yeniden değerleme oranı yılbaşından itibaren yüzde 122,9 olarak uygulanacak. Ancak Vergi Usul Yasası’na göre cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. AKP kurmaylarının verdiği bilgiye göre, bu yıl rekor düzeyde artan yeniden değerleme oranı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 50 indirim yetkisini kullanabilir.

Söz konusu düzenlemelerin EYT’lileri de içeren torba yasa teklifi içine konulması ve yılbaşından sonra uygulanabilmesi için de bütçe görüşmelerinden hemen sonra, Meclis’ten geçirilmesi planlanıyor.

OTOMOBİL SATIŞINDA AZALMA

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4,7 oranında azalarak 585 bin 752 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 6 oranında azalarak 446 bin 664 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0,4 azalarak 139 bin 88 adet oldu.

Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ekim ayına göre yüzde 14,9 artarak 65 bin 222 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 47 bin 440 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,5 artarak 17 bin 782 adet oldu.

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