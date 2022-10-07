EYT'den yararlanan herkes kıdem tazminatı alacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesinde sona gelindi. Tüm detaylar Aralık ayında Meclis'e gelecek. Ancak Bakan Bilgin'den gelen açıklamalar düzenleme ile ilgili bazı ipuçlarını da veriyor.

EYT'DE HERKES İÇİN TEK FORMÜL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili "Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada EYT’lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis’e sunacağımızı duyurduk." dedi.

STARJ SİGORTASI EYT'YE GİRMEYECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin staj ve çıraklık sigortası olanlar ile ilgili "Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil." dedi.

EYT'DEN 1,5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Öte yandan EYT düzenlemesi ile ilk etapta kaç kişinin emekli olacağı da belli oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu "Şu anda geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak." dedi.

EYT'DEN MAAŞ BAĞLATAN KIDEM TAZMİNATI ALACAK

EYT düzenlemesi yasalaştıktan sonra, düzenlemeden yararlanarak maaş bağlatmak isteyenler işyerlerinden ayrılacaklar. İşveren de bu durumdaki kişilerin işten çıkışlarını yapacaklar ve İşçiler de SGK’dan aylık bağlatmak için başvuruda bulunabilecekler. İşverenler işten aylık bağlatmak için ayrılan işçilere işyerlerinde bir yıllık kıdemleri de varsa kıdem tazminatlarını ödemek zorundalar.