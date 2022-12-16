EYT'de yeni kredi paketi hazırlanıyordu! Dikkat çeken sözler: EYT ile emekli olacaklar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili takvim işlemeye başladı. Milyonlarca EYT'li çıkacak yasa ile erken emekli olmak için gün sayıyor. Bakan Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kıdem tazminatı yüküne ilişkin uygun finansman koşulları için KGF paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını duyurmuştu. Öte yandan emekli olup işine devam edecek olan EYT'lilerin kıdem tazminatı için işverene verilecek KGF desteğiyle ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan bir öneri geldi.

'KREDİ VERİLECEKSE BU KREDİLER NAKİT VERİLMELİDİR'

Erdursun şunları söyledi:

"EYT ile emekli olacaklara Kıdem Tazminatı ödenmesi için işverenlere kredi verilecekse bu krediler işverene nakit olarak verilmemeli, işverenin hesabından çalışanların hesaplarına Kıdem Tazminat şeklinde ödenmelidir."

"2023'E KADAR MASAMIZDAN KALKACAK"

EYT düzenlemesinin bu ayın sonuna kadar çözüme kavuşacağı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023’e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu" diye konuştu.

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