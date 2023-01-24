EYT'de son düzlüğe girildi! Bakan Bilgin Meclis'e geleceği tarihi duyurdu

Milyonların merakla beklediği EYT konusunda bir yeni gelişme daha yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrasında EYT ile ilgili soruları yanıtladı.

Bakan Bilgin, EYT'nin kamuya maliyeti hakkında çıkan rakamların doğru olmadığının altını çizdi.

120-150 milyar lira arasında

Bilgin, maksimum rakamın 150 milyar lira olabileceğini vurguladı.

Vedat Bilgin, şu sözlerle devam etti;

Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz.

Vedat Bilgin EYT'nin maliyetini açıkladı

"Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın"

Bakan Bilgin, prim borçlarının yapılandırılması ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi;

EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5 bin, 9 bin prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok.

Bu hafta Meclis'te

Bir diğer yandan EYT düzenlemesinin bu hafta Meclis'e gelip gelmeyeceği sorulan Bakan Bilgin, "Tahmin ediyorum bu hafta gelir." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin şöyle devam etti;

Çünkü grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde konuştuklarını kanun teklifi haline dönüştürüp komisyonda tartışacaklar.

Ensonhaber