EYT'de kredi desteği! Bakan Nebati duyurdu: Kıdem tazminatı için hazırlıklar başladı!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati KGF paketi konusunda hazırlıkların başlatıldığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ( @csgbakanligi ) tarafından çalışmalar yapılmaktadır.
Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır.
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