EYT'de ilk maaş ne zaman? Çalışma bakanı tarih verdi

Milyonlarca çalışanın gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yer alıyor. Vatandaşlar EYT’nin yasalaşacağı tarihi dört gözle bekliyor.

EYT sorunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay Beştepe'de düzenlenen zirve sonrası yaptığı açıklama ile netliğe kavuşmuştu.

Yeni düzenlemeyle, yaş sınırı olmaksızın 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik kapısı açılıyor.

Bakan Bilgin tarih verdi

Şimdilerde maaşlarını almak için gün sayan binlerce vatandaş, TBMM çalışmalarını da yakından takip ediyor.

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk aylıkların ne zaman yatacağı ile ilgili tarih verdi.

"İlk aylıklar şubat ya da martta"

Sabah gazetesine konuşan Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Prim günlerini hesaplatmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim edilen belgelerlerin de bir ay içinde sonuçlanacağını belirten Bilgin, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, 'Bu sorunu kökten çözün' dedi." ifadelerini kullandı.

Ensonhaber