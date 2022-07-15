EYT'de flaş gelişme! Milyonlar bu haberi bekliyordu: Tarih belli oldu

3600 ek gösterge sonrası, sözleşmeli memura kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) gündemde... EYT'de çalışma ve yasa tarihi netleşirken, sözleşmeli memurlar için de 3+1 formülü masaya geldi. Geçici işçiler için de çalışma süresinin uzayacağı bildirildi.

EKONOMİ 15.07.2022, 10:01
EYT'de flaş gelişme! Milyonlar bu haberi bekliyordu: Tarih belli oldu

3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı sonrası EYT düzenlemesi ve sözleşmeli memurlara yeni haklar için çalışmalar başladı. Sabah gazetesinden Fruk Erdem'in haberine göre; yeni dönemde sözleşmeli memurlar yeni haklarına kavuşacakken, EYT'de meselesinin de 3'lü komisyon çalışmaları yönetecek.

Milyonlarca vatandaşın beklediği yasal düzenlemeler için maraton başladı. Yaz boyu sürecek çalışmalar Ekim ayı ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacak. Yeni yıl ile birlikte milyonların sorunu da çözülmüş olacak.

Sözleşmelilerin kadro sorunu çözülürken, geçici işçilerin çalışma süreleri 12 aya çıkartılmış olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilikle ilgili çalışma da tamamlanacak. Milyonlar 2023 yılının başında bekledikleri yasalara kavuşacaklar.

TOPLU SÖZLEŞMEYE YAZILDI
Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin Resmi Gazete'de yayımlanan metninde yer alan iki konudan 3600 ek gösterge çözülerek yasalaştı. Toplu sözleşme metninde yer alan 52. maddede sözleşmeli personel ile ilgili hüküm de şimdi gündeme alındı.

Söz konusu maddede, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer aldı.

Konuyla ilgili bayramdan önce ilk toplantılar da yapıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları bu konuda çalışmalarını sürdürecek.  Daha sonra ilgili sendikalarla da müzakere edildikten sonra sorunun çözümü gerçekleşecek.

Ortaya çıkartılacak taslak metinlerden birisi tamamlanarak Meclis'e sevk edilmiş olacak. Takvimin özellikle Ekim ayında tamamlanması ve uygulamanın da Ocak 2023 ile başlaması gündemde.  Böylece 3600 ek göstergede olduğu gibi uygulama 15 Ocak 2023'de başlayabilecek.

SÖZLEŞMELİLERE 3+1 FORMÜLÜ
Burada değişik formüller de ortaya çıkmaya başladı. Bu formüller üzerinden çalışmalar yürütülecek. Özellikle kamu hizmetinin devamı ve kalitesinin artması ile ilgili tedbirler de alınacak. Kamuda çok sayıda sözleşmeli statü bulunuyor. Bunlar tek tek ele alınarak kapsam da belirlenmiş olacak. Çalışmada özellikle sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenmesi söz konusu olacak. 

Çalışma tamamlandıktan sonra sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak.

Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan sözleşmeli personel özellikle eş durumundan yer değiştirme hakları istiyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 40'a yakın statüde bulunan sözleşmeli sistemi de sadeleşmiş olacak.

Çalışmaların tamamı sosyal taraflarla müzakere ile sürdürülecek. Böylece memurların talepleri de dikkate alınarak taslaklar oluşturulacak.

Burada ilk formülde mevcut sözleşmelilerin kadroya geçmesi bundan sonraki sözleşmelilerin ise kadro hakkının 3+1 formülü ile kavuşması gündeme geldi. Böylece yeni sözleşmeliler belli bir bölgede 3 yıl çalıştıktan sonra kadro hakkı elde edecek. Böylece belli bölgeler de kadro ihtiyacı da karşılanmış olacak.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sözleşmelilerle birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu da gündeme alınmış oldu.
 Bu konuda da çalışmalar başlatılırken Ekim ayında kamuoyu ile bir paylaşım yapılması bekleniyor.

Çalışmaların Aralık ayında tamamlanması ve Ocak ayı ile birlikte Meclis'e yasa tasarısının sevk edilmesi söz konusu olacak.

Burada öncelikli olarak kapsamın belirlenerek hak sahiplerinin tespit edilmesi gerekiyor. Böylece kimin hemen emekli olabileceği ve hangi şartlarda uygulanacağı da ortaya çıkmış olacak.

Bakıldığında EYT'liler 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş yılını ve primini tamamlamış yaşı bekleyen sigortalılardan oluşuyor. Ancak bu sigortalıların içinde primini ve yılını tamamlamamış olanlar da var.

Bağ-Kur ya da SSK'lı olup sonradan başka kurumlara geçenler, şu anda memur olanlar da bulunuyor. Bütün bu statüler tek tek ele alınacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda üzerinde çalışılan emeklilik şartlarında maaştan kesinti yapılması, belli bir yaş bareminin konulması, belli bir primi tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi gibi formüller öne çıkıyor.

Burada 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yıl ve prim şartını tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi de söz konusu olabilecek.

Bu durumda farklı kurumlarda çalışanlar açısından hangi kurumda primi fazla ise o kuruma ait şartların düşünülmesi söz konusu olabilecek.

İnternethaber

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