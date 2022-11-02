EYT'de en fazla sorulan soru yanıt buldu! Maaş ve kıdem tazminatı

Milyonlarca vatandaş uzun senelerdir EYT ile ilgili yapılacak düzenlemeyi bekliyordu. EYT noktasında '08' ve '02' kodlarına dikkat etmek gerekiyor. Maaşının düşeceğini düşünen emekli adaylarını da rahatlatan açıklama Özgür Erdursun'dan geldi.

EKONOMİ 02.11.2022, 17:30 02.11.2022, 17:18
EYT'de en fazla sorulan soru yanıt buldu! Maaş ve kıdem tazminatı

EYT yasasına sadece aylar kala akıllardaki soru işaretleri de her geçen gün artıyor. En çok merak edilen sorulardan biri de emekli olduktan sonra çalışılmaya devam edilmesi durumunda maaşın düşüp düşmeyeceği.

Ancak bu konuda tedirginlik duymaya gerek olmadığını SGK Uzmanı Özgür Kaya açıkladı. Emekli olduktan sonra işe giriş bilgilerindeki bazı kodlar da değişiyor. Burada öne çıkan, '08' ve '02' kodları oluyor.

''Kesinti söz konusu değil''
Kaya, CNN Türk'te yaptığı açıklamada EYT kapsamında emekli olduktan sonra emekli maaşının düşmeyeceğini belirterek "İster EYT kapsamında ister diğer şartlarda emekli olun, emekli maaşında herhangi bir kesinti söz konusu değil" sözleriyle merak edilen soruya yanıt verdi.

''Kıdem tazminatı hakkı devam eder''
Kıdem tazminatı ve izin haklarının ne olacağına değinen Kaya, şunları söyledi:

"Kıdem tazminatı iş hukukundan doğan bir hak olduğu için SGK'yı ve emekliyi ilgilendirmeyen bir husus. Dolayısıyla kıdem tazminat hakkı ister emekli olsun ister çalışmaya devam etsin, iş akdi sürdüğü sürece devam edecektir. İzin hakkı da aynı şekilde bu bağlamda devam edecektir."

08 ve 02 kodlarına dikkat
Yeni düzenlemede işverenlerin yapması gerekenlere de dikkat çeken Kaya şöyle konuştu:

"Kişi emekli olduktan sonra statüsü değişmiş oluyor, aktif durumdan pasif duruma düşmüş oluyor. İşten ayrılış kodunu '08' olarak kullanacaklar, bu emekli demektir. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekse, bu sefer işe giriş kodu '02' olacaktır. İşverenlerin işe giriş bilgilerindeki kodları ve işten çıkış kodlarına bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor."

İnternethaber

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