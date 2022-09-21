EYT'de beklenen haber geldi: Prim gün sayısına düzenleme yolda! Asgari ücret içinse...

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı için son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan, “Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım” diyerek Aralık ayını işaret etti.

“Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız” diyen Vedat Bilgin, “Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım” ifadelerini kullandı.

EYT'DE PRİM GÜN SAYISI SORUNUNA DÜZENLEME

Bakan Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de prim gün sayılarına ilişkin çok önemli bir haberi daha paylaştı. Prim gün sayısındaki farklılıklara işaret eden Bakan, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" dedi.

mynet