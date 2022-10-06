EYT bekleyenler dikkat! O kişiler EYT kapsamına alınmayacak!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı. Detaylar aralık ayında belli olacak. Öte yandan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin düzenlemedeki 'staj' detayını paylaştı. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram alınan kararının milyonlarca kişiyi etkileyeceğini söylüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili "Bizim emeklilik sistemimizdeki denge bozulmuş. Bunu etkileyen faktörlerden biri de nüfustaki yaşlanma. Biz burada EYT’lilerin sorunun çözümüne yönelik bir çalışma içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak. Bütün çalışanların gerçek verileri elimizde. Biz bu çalışmayı aralıkta Meclis’e sunacağımızı duyurduk." dedi.

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI OLANLAR EYT KAPSAMINDA MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin staj ve çıraklık sigortası olanlar ile ilgili "Sigorta girişi yapılmamış çıraklık ve stajyerlik durumu bu kapsama dahil değil." dedi.

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Çıraklık ve stajyerlikte kısa dönemli sigorta primi yatırılıyor. Kısa dönemli sigorta primi meslek hastalığı, iş hastalığı ve hastalık yönünden sigorta primidir. Aynı zamanda SGK mevzuatımıza göre uzun dönemli sigorta primi de var. Bunlar yaşlılık, emeklilik, malullüktür. Çıraklık ve stajyerliğin EYT kapsamında değerlendirilmesinin önemi şudur. Bazı vatandaşların 8 Eylül 1999 öncesi çıraklık ve stajyerlik primi yatırılmasına rağmen kısa dönemde sigorta yatırıldığı için başlangıç olarak kabul edilmiyor. Çıkacak olan EYT yasasında kendisine kısa dönemli sigorta primi yatırılan kişiler için uzun dönemli primleri için borçlanma fırsatı verilirse hem sigortalılık başlangıcı öne çekilecek hem de çoğu vatandaşımız emekli olabilecektir.

"KAPSAM DEĞİŞEBİLİR"

Komisyonda görüşülecek şu an yasa teklifinde olmasa dahi komisyonda görüşüleceği için bunun kapsamı değiştirilebilir. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var çünkü stajyerlik ve çıraklık sadece mesleki öğrenim gören kişilerin zorunluluğu değil. Mesela avukatlık ve mali müşavirleri de etkileyeceği için sayılar milyonları bulacaktır.

TEK TİP DÜZENLEME DENİLEN ŞEY NE OLABİLİR?

Sözleşmelilerle alakalı kamuda farklı bakanlıklarda çalışma çeşitleri var. Hatta SGK mevzuatımızda 39 farklı çalışma statüsü bulunmaktadır. Buna ilişkin sadeleşme gerekiyordu. Bazı işler için yüksek maaşlı çalıştırılan personel olabilir ve kamudaki maaşlar düşük kalabilir. Ama genel itibarıyla bir Bakanlıktan diğer Bakanlığa sözleşmeli personel olarak değerlendirilen kişilerin maaşlarının farklı olmaması gerekiyor. Sayın Bakanın söylemek istediği buydu aslında."

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