EYT bekleyen herkesi ilgilendiriyor! Primde ‘1260 gün’ detayı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hangi statüden emekli olacaklarını merak ediyor. EYT yasası öncesinde SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 4A, 4B ve 4C kapsamında çalışanları ilgilendiren önemli bir detay ortaya çıktı. 1260 gün yeterli oluyor! Farklı statüde çalışanlar dikkat! 1260 prim günü yeterli…

EKONOMİ 19.11.2022, 10:44
EYT bekleyen herkesi ilgilendiriyor! Primde ‘1260 gün’ detayı

EYT yasası öncesi 4A SGK, 4B Bağ-kur, 4C Emekli Sandığı statüsünde çalışanlar, prim gün sayısı hesaplamalarına başladı. EYT düzenlemesinin Meclis’e gelmesine çok kısa bir süre kala milyonların merak ettiği konularda detaylar netleşirken, kafa karıştıran sorular da birer birer yanıt buluyor. Bunlardan biri de farklı statülerde çalışıp da gün hesabı yapanlarla ilgili. Bu noktada sigortalı olunan son 1260 gün devreye giriyor. İşte EYT öncesi bilmeniz gereken detaylar…

EMEKLİLİĞE SON 1260 PRİM GÜNÜ KARAR VERECEK
EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis’e geleceği biliniyor. Düzenlemenin AK Parti ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması göz önünde bulundurulduğunda Meclis’ten geçmesi neredeyse kesin. Bu aşamanın ardından EYT’nin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girerek, ilk maaşların ise Şubat itibariyle verilmeye başlaması bekleniyor. Ancak SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında EYT bekleyen milyonların hangi statüden emekli olacaklarına son 1260 prim gün sayısı karar verecek.

2.520 PRİM GÜNÜ DİKKATE ALINIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’de 5000 prim günü şartının devam edeceğini duyurmuştu. Ancak farklı statülerde çalışma prim gün sayıları olanlar ne yapacak? İşte bu noktada devlet son 2.520 günü esas alıyor. Son 2 bin 520 gün içerisinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan hangisinin prim günü fazlaysa oradan emekli olabilirsiniz. Bu da dolu dolu 7 yıla tekabül ediyor.

STATÜDE 1 GÜN BELİRLEYİCİ OLUYOR
Emekli olacak kişi örneğin hem SGK hem de Bağkur’dan prim gün sayısına sahipse, yani iki statü de varsa son 2 bin 520 gün içinde sürenin yarısına yani 1260 güne bakılıyor. Bu kapsamda yarısından 1 fazla hangi kurumdan priminiz varsa emekli olabilirsiniz. Kısaca bu durumda SSK’dan emekli olmak isterseniz son 1261 gününüzün SSK’dan olması gerekiyor.

mynet

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 19 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Pendikspor 13 24
3. Samsunspor 13 23
4. Boluspor 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10