EYT başvuruları e-Devlet’ten nasıl yapılır? Herkes araştırıyor... Adım adım açıklandı!

Herkesin uzun süredir beklediği EYT Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi milyonlarca kişi 'EYT başvurusu nasıl yapılır?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, emeklilik başvurusu e-Devlet'ten nasıl yapılır? Paylaşılan bir videoyla EYT başvuru süreci adım adım detaylı olarak anlatıldı. EYT başvurusu e-Devlet üzerinden kolayca yapılıyor. Bunun için tüm adımları takip etmek ve bilgileri eksiksiz olarak doldurmak gerekiyor.

EKONOMİ 03.03.2023, 11:05 03.03.2023, 12:01
EYT başvuruları e-Devlet’ten nasıl yapılır? Herkes araştırıyor... Adım adım açıklandı!

Milyonlarca kişi EYT'nin yürürlüğe gireceği tarihe kilitlenmişti. Beklenen gelişme yaşandı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdiyse herkes "Emeklilik başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. e-Devlet üzerinden EYT başvurusu yapmak için takip edilmesi gereken tüm adımlar detaylı olarak açıklandı. İşte EYT başvurusu e-Devlet süreciyle ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

EMEKLİLİK BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL YAPILIR?

  • Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilir. https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapılır.
  • Arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen ‘Gelir, aylık, ödenek talep belgesinin verilmesi’ bağlantısına tıklanır.
  • Gelen ekranda ‘yeni başvuru’ tıklanır. Tahsis talep türü olarak ‘yaşlılık aylığı’ seçilir.
  • SSK kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/A SSK, Bağkur kapsamında aylık talep ediyorsanız 4/B Bağkur seçilir ve altta yer alan ‘Başvur’ butonu tıklanır.
  • T.C. kimlik numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir.

MAAŞ ÖDEMESİ İÇİN BANKA SEÇİMİ

  • Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılır.
  • İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına 0 eklenmeden yazılmalıdır. E-posta adresi de eklenebilir.

BAŞVURUDA ADRES BİLGİLERİ
Adres bölümünde ikametgah bilgisi ekrana otomatik olarak gelecektir. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekir.

Bağkur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurt dışından aylık alınması durumunda ‘Aylık alıyor mu?’ kutucuğunda yer alan ‘evet’ ya da ‘hayır’ seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekir.

EYT BAŞVURUSU İÇİN SON ADIM
‘İleri’ butonuyla bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak ‘Başvur’ kutucuğu tıklandığında başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilecektir.

Mynet

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