EYT açıklanıyor! Bakan Bilgin tarihi verdi! Yaş şartı hakkında açıklama

Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin bu hafta açıklanacağını söyledi.

"BU HAFTA AÇIKLIYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız. Yaş şartı olup olmayacağını da o gün açıklayacağız." dedi.

Seçim sonrasına kaldığı iddialarına ilişkin gelen soruya da cevap veren Bakan Bilgin, " Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklayacağız." dedi.

Yaş şartının olup olmayacağı hakkında gelen soruya ise, "O gün açıklayacağız" diyerek cevap verdi.

Haber 7