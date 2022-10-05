Eylülde en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-eylül dönemi ve eylül ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu paylaştı.

Yayınlanan rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 düşüşle 520 bin 530 oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları, yüzde 8,2 azalarak 399 bin 224 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 1,7 azalarak 121 bin 306 adet oldu.

Eylülde satışlar arttı

AA'nın haberine göre, eylül ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2021 yılı eylül ayına göre yüzde 8,7 büyüdü.

Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 44 bin 681 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 26,7 artışla 17 bin 403 olarak gerçekleşti.

Eylülde en çok satan 5 marka (Otomobil+Hafif ticari)

ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 1 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 7 bin 352 satışla Ford ve 5 bin 248 satışla Renault takip etti.

Volkswagen (VW), 4 bin 731 satışla dördüncü ve Toyota 3 bin 791 satışla beşinci sırada yer aldı.

Eylülde en çok satan 5 marka (Otomobil)

Eylül ayında hafif ticari haricinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 8 bin 138 ile yine Fiat oldu. Fiat'ı, 4 bin 393 satışla Volkswagen ve 4 bin 202 satışla da Renault izledi.

Hyundai 3 bin 24 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 2 bin 953 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Eylülde en çok satan 5 marka (Hafif ticari)

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında eylül ayında 6 bin 667 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 4 bin 863 satışla Fiat ve 1.046 satışla Renault izledi. Peugeot 894 satışla dördüncü ve Toyota 838 satışla beşinci oldu.

En çok satan lüks markalar

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Bentley ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Eylül ayında 49 Porsche, 44 Maserati, 33 Lexus, 13 Jaguar, 3 Aston Martin ve 1 Ferrari satışı gerçekleştirildi.

Ensonhaber