Evlenme ödeneğinden kimler yararlanacak?

Evlenme ödeneği ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu resmi hesabından açıklamada bulundu. İşte detaylar..

Evlenme ödeneğinden kimler yararlanıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sosyal medya hesabından "Evlenme ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir?" başlığı altında açıklamada bulundu.

"Evlenme ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir?” başlığı altında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Kız çocuğunun; anne veya babasının sigortalılığı nedeniyle ölüm geliri veya aylığı alması, aylık veya gelir almakta iken evlenmesi, kurumumuza yazılı talepte bulunması gerekmektedir."

Ayrıca evlenme ödeneğinden yararlanmak için belirli bir yaş sınırı bulunmadığı da ifade edildi.