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Evlenen yetim kız çocuklarına en az 15 bin TL çeyiz parası! İşte başvuru şartları…

SSK ya da Bağkur’lu olan anne babaların vefatı nedeniyle yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken evlenmeleri halinde de çeyiz parası ödeniyor. Peki kime ne kadar ödenecek? Başvuru nasıl yapılıyor? Bağkur’lu olanlar çeyiz parasından yararlanabilir mi? İşte devletin ödediği çeyiz parası ile ilgili tüm detaylar…

EKONOMİ 19.02.2022, 09:18 19.02.2022, 09:48
Evlenen yetim kız çocuklarına en az 15 bin TL çeyiz parası! İşte başvuru şartları…

Son dakika... SSK veya Bağkur’lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası da ödeniyor. Bu önemli destek aynı zamanda ‘evlilik ödeneği’ olarak da adlandırılıyor. Evlilik nedeniyle yetim aylığı kesileceği için ‘çeyiz parası’, kız çocuğunun bir süre daha mağdur olmamasını sağlıyor. Posta gazetesinin haberine göre; Bu yolla, kesilen maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş), kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor.

1 DEFAYA MAHSUS
Peki, bu yıl için çeyiz parası ne kadar oldu? Çeyiz parasının miktarını, kızların aldığı yetim aylığı tutarı belirliyor. 2022 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya çıkarıldığı için en düşük hisse üzerinden (yüzde 25) yetim maaşı alan kız çocuklarına aylık 625 lira olarak verilen yetim parası, evlenirken 24 ay için en az toplam 15 bin lira çeyiz parası olarak ödenecek. Çeyiz parası 1 defaya mahsus olarak veriliyor.

5 YIL’ KURALINA DİKKAT!
Bu yardım 2008’den bu yana, yetim aylığı alan kızlara sağlanıyor. Yani çeyiz parasından yararlanmak için iki ana kriteri taşımak gerekiyor. Bunlardan ilkini, ‘yetim aylığı almak’ oluşturuyor. İkincisi ise ‘yetim aylığı alırken evlenmek’ gerekiyor. Destekten yararlanabilmek için SGK ilk müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezilerine başvurmak lazım. Başvuru nikahın kıyıldığı tarihten sonra 5 yıl içinde yapılabiliyor. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde evlenme ödeneği başvurusunda bulunmayan, bu hakkını kaybediyor.

YETİM AYLIĞI AYRINTISI
Evlendikten sonra çeyiz parasını alanlar, boşanmaları halinde 24 ay geçmedikçe yeniden yetim aylığını bağlatamıyor. Anne veya babasından dolayı aldığı yetim (ölüm) aylığı evlendiği için kesilen ve bu çerçevede çeyiz parası alan kız çocuğu, eşini kaybeder ve eşinden dolayı yetim aylığı almaya hak kazanırsa, kendisine bağlanacak bu aylığı hemen alabiliyor. Eşinden dolayı verilecek aylık için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor.

2 KIZ ÇOCUĞU VARSA...
Anne veya babanın vefatından dolayı iki kız çocuğunun ölüm aylığı alıyor olması ve bu iki kız çocuğundan birisinin evlenmesi nedeniyle çeyiz parası alarak aylığının kesilmesi halinde, ölüm aylığı almaya devam edecek olan kız çocuğunun ölüm aylığı oranı artıyor. Ancak aylık almaya devam edecek kız çocuğunun aylık miktarı, çeyiz parası ödenen sürenin sonunda yani 2 yıl sonra yükselebiliyor. Burada 2 yılın dolması önemli.

MEMURLARDA DURUM FARKLI
Çeyiz yardımından SSK ve Bağkur’dan yetim aylığı alanlar yararlanabiliyor. Ancak memurlar için de farklı bir durum var. SSK veya Bağkur’dan vefat eden eşinden dolayı aylık almakta olan dul eşin, yeniden evlenmesi halinde kendisine çeyiz parası ödenmiyor, kişinin kız çocuğunun evlenmesi durumunda çeyiz parası var. Fakat dul memur eşin evlenmesi halinde, kendisine de 12 aylık çeyiz yardımı veriliyor. Ayrıca anne oğlundan veya kızından dolayı Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alıyorsa, evlenmesi halinde yine maaşının 12 katı kadar çeyiz yardımı sağlanıyor.

YETİM MAAŞINA GÖRE ALINACAK
ÖDEMELER (TL) TOPLAM

625 15.000
750 18.000
800 19.200
950 22.800
1.050 25.200
1.200 28.800
1.300 31.200
1.500 36.000
1.700 40.800
1.800 43.200
2.000 48.000
2.500 60.000
3.000 72.000
3.500 84.000

mynet

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