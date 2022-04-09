Evinizin Mahremiyetini Tatilinize Taşıyan Muhafazakar Villalar

Muhafazakar villa tatili günümüzde pek çok insan tarafından tercih edilen bir tatil seçeneğidir. Sadece tesettürlü kadınların ve ailelerin tercihi olmayan bu villa tipleri, birçok ailenin veya arkadaş gruplarının da tercihleri arasında yer almaktadır. Şehrin gürültüsünden, kalabalığın insan üzerindeki yorucu etkilerinden arınmak ve hem tatilde hem de kendinizi evinizde gibi hissetmek sizin de hakkınız değil mi? Cevabınız evet ise gelin muhafazakar villaların sizlere sunacağı hizmetlere birlikte bakalım.

Muhafazakar Villa Neden Tercih Edilmeli?

Hepimiz günlük hayatımızda çeşitli sebeplerden ötürü tanıdığımız, tanımadığımız bir çok insanla aynı ortamda bulunuyor ve şehir yaşamının bir getiri olarak bu kaos ortamında oldukça yıpranıyoruz. Yılın belli dönemlerinde tatil imkanı bulan ve bu dönemi hem otel konforunda, deniz, kum, güneş, havuz gibi olanaklarla geçirmek hem de sessizlik ve huzur arayanlar için en iyi tercihlerden birisi villa kiralamak olacaktır. Huzur içerisinde geçireceğiniz bu zaman dilimde de evinizin mahremiyetini tatile taşımak istiyorsanız, işte aradığınız şey tam olarak muhafazakar villa kiralamaktır.

Muhafazakar Villaların Sunduğu Hizmetler Nelerdir?

Muhafazakar villalar sizin mahrem alanınızı dışarıya karşı kapalı tutmayı amaçladığından, sunduğu en büyük hizmet şüphesiz mahremiyetinizin korunuyor olmasıdır. Tesettürlü kadınların rahatlıkla havuzu ve dış mekanı kullanabilmesi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber mahreminizin korunabilmesi adına, villaların bahçeleri yüksek çitler ile örülü ve diğer villalar ile aralarında belirli bir mesafe bulunmaktadır. Siz ve sevdiklerinizin rahatını ve hijyenini sağlayacak özel havuzları bulunan bu villalarda ayrıca kapalı havuz da tercihler arasında yer almaktadır. Kapalı havuzun en büyük avantajı ise yaz tatili yerini kış tatilini tercih edenlerin de kullanabilecek olmasıdır. Muhafazakar villalarda özel havuzun yanı sıra jakuzi de bulunmakta ve 2 ya da 4 kişilik 1-2 yatak kapasiteli odaları ile tatil severlerin konforunu bir üst seviyeye taşımaktadır. Muhafazakar anlayışa oldukça uygun bir tatil imkanı sunan muhafazakar villalarınızı isterseniz denize yakın, geniş veya çekirdek ailenize uygun büyüklükte seçmeniz mümkün. Aileniz, sevdikleriniz için huzur ve güven dolu bir tatil deneyimi sunan muhafazakar villalar, balayı çiftleri için de oldukça lüks bir tatil deneyimi sunmayı hedefler.

Muhafazakar Villa Deneyimini Tadabileceğiniz Bölgeler

Fethiye Muhafazakar Villalar

Rumlar tarafından "uzak diyar" olarak anılan ve Muğla'nın tatil cenneti olarak bilinen Fethiye bölgesi, en popüler tatil bölgelerinden biridir. Fethiye'den kiralayacağınız villanız ile hem uzak diyarlarda tatilinizi sessiz ve sakin bir şekilde sürdürebilir hem de istediğiniz zaman bölgenin tarih öncesine uzanan zengin kültürel mirasının da tadını çıkarabilirsiniz.

Kalkan Muhafazakar Villalar

Likya Uygarlığının ve sayısız şehrin kurulduğu Antalya ile Fethiye arasındaki bölgede bulunan Kalkan, size eski şehir kalıntılarından bir tarih öncesi atmosfer sunmaktadır. Dünyaca ünlü koy ve kumsallara da ev sahipliği yapan Kalkan bölgesinde nesli tükenmek üzere olan caretta carettalara kaplumbağaları da bulunmaktadır. Size eşsiz bir tatil deneyimi sunacak olan Kalkan bölgesinde aileler için özel olarak hazırlanmış olan muhafazakar villalar ile tatilin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Muhafazakar Villa Fiyatlarını Belirleyen Faktörler

Tatilinizi eşsiz bir deneyime dönüştürecek olan muhafazakar villaların fiyatları sahip olduğu imkanlara, konumuna, oda ile yatak sayısına bağlı olarak gecelik belirlenmektedir. Villa Reyonu'nda fiyatlar, villanın kiralanacağı döneme, yoğunluğa göre de değişiklik gösterebilmektedir. Kış veya yaz tatiliniz için, kalacağınız dönemi belirleyerek istediğiniz muhafazakar villa tipine ve istediğiniz bölgeye göre fiyat aralıklarını öğrenebilirsiniz. Siz de hayalinizdeki tatili eviniz mahremiyetinde deneyimlemek istiyorsanız, erken rezervasyon avantajlarından yararlanmak için acele etmelisiniz. Hafızalarınızda yer edecek mükemmel anılar biriktirmek için Villa Reyonu fırsatlarından hemen yararlanın.