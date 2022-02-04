Evde elektrik tasarrufu nasıl yapılır?

Elektrik faturalarının yüklü gelmesinin ardından herkes nasıl idareli elektrik kullanılır yollarını araştırıyor. Peki elektrikli ev aletlerini tasarruflu kullanma yolları nelerdir?

EKONOMİ 04.02.2022, 08:23 04.02.2022, 08:47
Evde elektrik tasarrufu nasıl yapılır?

Yılbaşından sonra gelen ciddi elektrik zamlarından sonra vatandaşlar kendi bütçesine göre bir takım tedbirler almaya çalışıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre;

Elektrik faturası hesaplama sistemine getirilen yeni düzenleme ile 150 kWh olan sınır, 210 kWh'a yükseltildi. Bu da elektrik faturalarında düşüşe neden olacak. Peki bu sınıra gelene kadar evde ne gibi tasarruf tedbirlerine gidilebilir? Bu sorunun cevabını sizler için araştırdık. Yapılan araştırmalara göre, beyaz eşyalar evde tüketilen elektrik enerjisinin ortalama yüzde 61,8'ini kullanıyor. Buzdolabı yüzde 18'lik tüketim oranı ile ilk sırada. Onu yüzde 7,5 ile televizyon ve yüzde 7,3 ile çamaşır makinesi takip ediyor. Beyaz eşyalardan sonra sıralama yüzde 11 ile aydınlatma, yüzde 9 ile mutfak içi kullanım, yüzde 7,5 ile sıcak su ve yüzde 7,4 ile ısınma şeklinde devam ediyor. Peki ne gibi tasarruf tedbirlerine gidebiliriz?

BOŞA YANAN AMPUL

Aydınlatmaya ihtiyacınız olmayan alanlarda ampulleri söndürmelisiniz. Tercihinizi LED ampulden yana kullanın. Çünkü LED ampuller, akkor (klasik) ampullere göre yüzde 80 daha az enerji tüketebilir. Bunun yanı sıra LED ampullerin yaklaşık 10 yıl ömürlerinin olması da bütçenize katkı sağlayan noktalardan...

FİŞİ PRİZDEN ÇEKİN

Kapalı olmasına rağmen fişi prize takılı olan su ısıtıcısı, televizyon, telefon şarj adaptörü... Bunların elektrik tüketmediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü fişi takılı olan elektronik ürünler, çalıştıklarındaki kadar olmasa da elektrik tüketmeye devam eder. Bu nedenle kullanmadığınız elektronik ürünlerin fişlerini prizden çekmek de, tasarruf için alınacak tedbirler arasında...

BUZDOLABI DOLMASIN

Buzdolabı ve derin dondurucular tüketimde önemli yer teşkil ediyor. Bunları güneş almayan, arkası ve yanları hava alabilecek şekilde konumlandırmalısınız. Kapaklarını sıkça açmak, sıcak yiyecekler koymak ya da kapasitelerinden fazla yiyecek yerleştirmek; bu cihazların, ayarladığınız dereceyi koruyabilmek için daha fazla çalışmasına sebep olabilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolmadan çalıştırmak fazla elektrik ve su tüketmenize neden olur. Bu nedenle tam dolmadan makineleri çalıştırmamalısınız. Çamaşır makinelerinin pek çoğunda 'Eko Program' yer alır. Bu yıkama programları, elektrik ve su tüketimi konusunda daha çok tasarruf sağlar.

FIRIN KAPAĞI AÇILMAZ

Bazı yiyecekleri pişirmek için fırını önceden açmak yani ön ısıtma yapmak gerekebilir. Bu işlemi yapacaksanız, fırını gerekenden fazla çalıştırmamaya özen göstermelisiniz. Fırının kapağını sık sık açmak, fırın içerisindeki sıcaklığın azalmasına ve yemeklerinizin daha geç pişmesine, dolayısıyla fırının daha uzun süre çalışmasına neden olabilir.

OCAKTA UYGUN GÖZ

Elektrikli ocak kullanıyorsanız, tencerenize uygun büyüklükte bir göz tercih edin. İhtiyacınızdan büyük gözler fazla enerji tüketmenize neden olur. Eğer gazlı ama elektrik yardımıyla ateşlenen bir ocağınız varsa, pişirme işlemlerinin ardından fişi prizden çekmelisiniz.

KLİMA BAKIMI ÖNEMLİ

Klimayı ideal oda sıcaklığından daha düşük ya da daha yüksek derecelere ayarlamak, fazla enerji tüketimine neden olabilir. İdeal oda sıcaklığı ise 21-22 derece kabul ediliyor. Klimanızın temizliğini ve bakımını düzenli olarak yaptırmamanız, filtrelerin kirlenmesine neden olabilir. Bu durum klimanızı daha yüksek derecelerde çalıştırmanız anlamına gelebilir.

Kamu Bülteni

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