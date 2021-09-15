Evde bakım yardımı parası yattı mı? 2021 evde bakım engelli maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Derya Yanık'ın verdiği bilgiye göre engelli ve aileleri için 968 milyon TL olan evde bakım yardımı ödemelerine bugün başlayacağını duyurdu.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Engelli aylığı, 65 maaşı ve evde bakım parası yatan iller listesi

1-Tokat

2- Hatay

3- Afyonkarahisar

4- Bolu

5- Aksaray

6- Osmaniye

7- Sakarya

8- Antalya

9- Kahramanmaraş

10- Kocaeli

11- Balıkesir

12- İstanbul

13- Samsun

14- Bilecik

15- Manisa

16- Denizli

17- Uşak

18- Ordu

19- Iğdır

20- Konya

21- Sivas

22- Ankara

23- Adıyaman

24- Mersin

25- Bursa

26- İzmir

27- Adana

28- Tekirdağ

Evde bakım parası ne kadar?

65 yaş aylığı 702,41 lirayı, evde bakım desteği de bin 524 lira 88 veriliyor.