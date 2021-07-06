Vatandaşların merakla beklediği 2021 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları sonrası milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında maaşlarına alacağı yeni zam oranları ve zamlı maaşlar da belli oldu. Evde bakım desteği alan muhtaç, yaşlı ve yakınları da "Evde bakım maaşı ne kadar?" sorusunu merak ediyor.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Bugün vatandaşların merakla beklediği enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklandı.

Vatandaşlar açıklanan oran sonrası "Evde bakım desteğine ne kadar zam geldi? " sorusunu merak etmeye başladı.

Bu sene Ocak ayı enflasyonu %1,68, Şubat ayında %0,91, Mart ayında %1,08, Nisan ayında %1,68, Mayıs ayında %0,89, Haziran ayında da %1,94 şeklinde açıklandı. 6 aylık enflasyon toplamda %8,45 oldu. Senenin ilk 6 ayı için memurlar ve emekli memurlar yüzde 5,45 enflasyon farkı almış olacak.

Yeni verilerin açıklanmasıyla beraber 13 milyon emeklinin maaşı da artış göstermiş oldu. 3,5 milyon memura yeni zamlı maaş gelirken, kıdem tazminatı tavanı da yükselmiş oldu. Yaşlılık aylığı artış gösterdi. Evde bakım maaşı yenilendi ve engelli maaşı arttı.

Buna göre işçi emeklileri Temmuz ayından yüzde 8 ,45 oranında zam alacak. Evde bakım desteği ise muhtaç yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlarına ödeniyordu. Söz konusu destek 1.657 TL tutarından, 1.798 TL'ye ulaştı.yeniakit