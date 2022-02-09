Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Emlak Vergisi ile ilgili gelen son dakika haberine göre vergiler geçen yıl belirlenen yeni oranlar üzerinden hesaplanacak. İlk taksit ödemesi 1 Mart ile 31 Mayıs arasında yapılacak. Ödeme nereye yapılır? Vergiden kimler muaf?İşte merak edilen her şey…

EKONOMİ 09.02.2022, 12:24
Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Son dakika haberleri… Ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi’nde taksit dönemi başlıyor. İlk taksitler 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak. Posta gazetesinin haberine göre; İkinci ödeme dönemi ise 1 Kasım’da başlayıp, 30 Kasım’da son bulacak. İsteyen peşin ödeme de yapabilecek. Emlak Vergisi’nde bu yıl 4 yıllık yeni döneme girildi. 2025 yılına kadar, geçtiğimiz yıl takdir komisyonlarınca belirlenen, bazı ilçelerde yüzde 100’leri aşan yeni zamlı oranlar üzerinden hesap yapılacak.

DEĞERLER BELİRLENDİ
Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. En son 2017’de toplanan komisyonlar, 2018-2021 yılları için arsa metrekare birim değerlerini (rayiç bedel) açıklamıştı. Bu süre doldu. Geçen yıl takdir komisyonları toplanarak 2022-2025 yıllarında geçerli olacak değerleri belirledi. Yeni kararlarda pandemiye rağmen fahiş artışların olduğu, bazı yerlerde artışın yüzde 100’ü geçtiği görüldü.

2017’de takdir komisyonlarından çıkan zamlara çok sayıda itiraz yapılınca Emlak Vergisi Kanunu’na geçici bir madde eklenerek, artış yüzde 50 ile sınırlandırılmıştı. Ancak geçen yıl bu yönde bir karar alınmadı ve komisyonların açıkladığı kararlara binlerce itiraz yapıldı. İtiraz sonuçlarının vergi döneminden önce çıkması bekleniyor. Sonuçlar vergi dönemine yetişmezse takdir komisyonu kararları uygulanacak. Taksit ödemesi sonrasında bir iptal kararı gelirse, mahsuplaşma yapılacak.

BU YIL ALANLAR GELECEK YIL YATIRACAK
Konut, arsa, işyerini elden çıkarmayanlar ile geçen yıl gayrimenkul alanlar 2022’de vergi ödüyor. Yani, 2021’de mevcut gayrimenkulü olanlar ile 2021’de yeni bir gayrimenkul satın alanlar 2022 yılında Emlak Vergisi’ni yatırıyor. Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar, bu yıla ait verginin tamamını ödeyecek. Bu yıl ev alanların yükümlülüğü ise 2023’te başlayacak.

BİLDİRİM YAPMAK GEREKİYOR MU?
Bu yıl ev satın aldıysanız, tapunuzu aldıktan sonra yapmanız gereken ilk şey, Emlak Vergisi için evin bulunduğu ilçenin belediyesine bildirimde bulunmak. Emlak Vergisi bildirimi yapmak için tapunuzun ve kimliğinizin yanınızda olması gerekiyor. Bu bildirimi yapabilmek için süre sınırlı. Satın alma işleminin gerçekleştiği yılın sonuna kadar bildirim yapmalısınız. Bildirim yapmazsanız, cezalı Emlak Vergisi ödersiniz.

ÖDEMELER NEREYE?
Emlak Vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler, bu işlemleri bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebililir. Emlak Vergisi taksitleri gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye yapılabilir. Ayrıca belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir.

GECİKME CEZASI VAR MI?
Muafiyet şartlarını taşımayan herkes Emlak Vergisi ödemek zorunda. Emlak Vergisi’nin ilk ve ikinci taksidini mutlaka belirlenen süre içinde yatırmak gerekiyor. Gecikme durumunda yüzde 1.6 oranında faiz uygulanıyor.

KİMLER MUAF TUTULACAK?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekli maaşından başka geliri olmayanlar, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) bu meskene ait vergi ödemiyor. Muafiyetten yararlanan kişilerin 53 bin lirayı aşan sermaye iradı (mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı gibi gelir) varsa sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanılamıyor.

Muafiyet şartlarını taşıyanların ilgili formu doldurup bağlı bulundukları belediyeye vermeleri yeterli oluyor. Muafiyetini bilmeden vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Eğer ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade de alınabiliyor. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’ dayanak gösterilerek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor.

BEDELLER NASIL TESPİT EDİLİYOR?
4 yılda bir takdir komisyonlarınca emlak değerleri yeniden belirleniyor. 4 yılın ara yıllarında tespit edilen rakama yeniden değerleme oranı eklenerek, mevcut yılın değeri bulunuyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 36.2 olarak tespit edildi. Ancak bu yıl yeni dönemin başladığı ilk yıl olduğundan ve oranlar yeni zamlandığından yeniden değerleme oranı rayiç bedellerin üzerine eklenmeyecek. Örneğin komisyon evinizin rayiç değerini 100 bin lira olarak belirlediyse, bu rakamın üzerine, gayrimenkulün türüne göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor.

MYNET

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