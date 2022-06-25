Ev ve araba alacaklar bu tarihi bekleyin!

Artan araba ve ev fiyatları için hükümet devreye girdi. Alınacak yeni kararlar ve düzenlenen yeni paketler sayesinde fiyatlarda düşüş bekleniyor. İslam Memiş konut ya da araba alacak vatandaşları bayram sonrasını beklemeleri adına uyardı. İşte, İslam Memiş'in önemli açıklamaları haberimizde yer almaktadır.

Ev ve otomobil fiyatları düşecek mi?

Piyasa Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada ev ve araba alacakların yüzünü güldürdü. İmar, tarım, yeniden yapılandırma ve konutu kapsayan paketin 2 ay içinde hazır hale geleceği bildirildi. Vatandaşlarla paylaşılacak olan yeni paket emlak ve otomotiv sektöründe de bayram sonrası yeni düzenlemelerin yapılacağı açıklandı.

''Bayram sonrasına dikkat''

Konut fiyatlarda ki artışın altını çizerek bayram sonrasında konut fiyatlarının düşeceğini belirten İslam Memiş, hükümetin hızla üzerinde çalıştığı paketleri açıklarken konut ve araba alacaklara da bayram sonrasına kadar beklemelerini tavsiye etti.

Son günlerde üzerinden durulan tarım projeleri için Hazine arazilerini kullanabileceğini ve bunun için İstanbul bölgesinden alımların yapıldığını bildiren İslam Memiş, hazine arazilerinin satın almak yerine artık kiralanabileceğini açıkladı. Gıda ekonomisinde enflasyon ile mücadele devam ederken bu süreç için hal yasasının gündeme getirilmesi oldukça mümkündür.

Bitcoin'den sert düşüş yaşanması üzerine İslam Memiş, Bitcoin 24-26 dolar seviyelerine geçeceği belirtilirken düşüşlerin ardından yükselişinde olacağını belirtti. Bitcoin'in 26 bin dolar seviyelerine ulaşması halinde yükselişten söz edilebilir.

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