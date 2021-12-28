Ev hanımlarına 1601 TL'ye emeklilik imkanı!

İsteğe bağlı sigorta, primi eksik olanların da imdadına yetişiyor. 2021 yılında aylık bin 144 lira 80 kuruş olan isteğe bağlı sigorta primi, yeni yılda asgari ücretle yükselecek.

NASIL DEĞİŞECEK?

Brüt asgari ücretin 5 bin 4 lira olmasıyla 2022 yılında aylık bin 601 lira 28 kuruş prim yatırılacak. Net asgari ücretin yüzde 50.51 artmasına karşın vergi istisnasının etkisiyle brüt ücretteki artışın yüzde 39.9'da kalması, isteğe bağlı primi için ödenecek tutarın daha az artmasını sağladı.

Eğer brüt asgari ücret de yüzde 50.51 artsa 5 bin 384 lira 50 kuruşa çıkacak ve buna bağlı olarak isteğe bağlı sigorta primi aylık bin 723 lira 4 kuruşa ulaşacaktı.

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Böylece aylık 121,76 lira, yıllık bin 461 lira 12 kuruş avantaj sağlanmış oldu. Tabii bu tutarlar en düşük prim tutarını gösteriyor. 2022'de isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler aylık en az bin 601 lira yatırırken, en yüksek de bunun 7.5 katını ödeyebilecek.a haber