Esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti yükseltildi

Hükümetten esnafa bir destek daha...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin 350 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Mehmet Muş, konuya ilişkin açıklamasını Twitter'daki hesabından yaptı.

Kredi üst limiti artırıldı

Muş açıklamada, "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin TL'ye yükseltildi. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

ensonhaber