Esnafa elektrik faturasında indirim mi gelecek?
Elektrik faturalarının yüklü gelmesi vatandaşları zor durumda bıraktı. Peki esnafa fatura indirimli mi gelecek?
24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in güvenilir kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, aynı meskenlerde olduğu gibi belirli bir KW'ye kadar belirli bir bir fiyat uygulaması yapılacağını belirtti. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.
ELEKTRİKLE İLGİLİ OLARAK ESNAFA YÖNELİK YENİ BİR PAKET ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek: "Sanayici ile esnafın kullandığı elektriğin fiyatı aynı. Bu nedenle aynı meskenlerde olduğu gibi belirli bir KW'ye kadar belirli bir fiyat uygulaması yapılacak ya da bir ara kademe yani meskenle ticarethane arasında bir esnaf paketi gibi hazırlanacak. Bu konuda bir çalışma olduğunu biliyorum.” İfadelerinde bulundu.
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