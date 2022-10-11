Esnafa 100 milyar liralık düşük faizli kredi! Kimler başvurabilecek? Ödemeler nasıl olacak? İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından esnafa kredi destek paketini duyurdu. Erdoğan, açıklamasında '60 ay vadeyle yüzde7 buçuk faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kampanya başlatıyoruz' dedi. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası vatandaşlar kredi paketinin detaylarını araştırmaya başladı? Peki bu kredi paketinin ayrıntılar neler? Kredi paketinde aylık ödeme miktarları nasıl olacak? İşte esnaf kredi ve destek paketine ilişkin merak edilen o detaylar…

Ekonomist Hikmet Baydar, esnaf kredi paketinin detaylarını CNN Türk canlı yayında anlattı.

DAHA ÖNCEDEN ESNAFA NE KADAR KREDİ VERİLİYORDU?

Baydar' 'Bu kredide yeni kaynak paketi verildi. Kredi desteği dolasıyla 100 milyar lira esnafa can suyu oldu. Burada faiz oranında bir indirim oldu. Faiz oranı yüzde 9,5'tan yüzde 7,5'a düştü. Bu da son günlerdeki faiz indirimi politikalarıyla uyumlu bir hareket.'dedi.

HANGİ ESNAF KULLANABİLECEK?

Öte yandan Baydar, bankadan bir kredi olan esnafın kredi için tekrar başvurabileceğini söyledi. İki kredisi olanın üçüncü kredi için başvuramadığını da belirtti.

Limitlerle ilgili olarak, 350 binden 500 bine, 1 milyondan 1,5 milyona artırıldığının altını çizdi. Baydar, 'Taşıt fiyatlarının artmış olması nedeniyle kredide olması gereken rakamlar tekrar enflasyonist baskılarda dikkate alınarak güncellendi' dedi.

ESNAF 100 MİLYAR LİRALIK ÖDEME ALDIĞINDA TOPLAM NE KADAR ÖDENECEK?

100 milyar lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 125 bin ödeyecek

200 milyar lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 250 bin ödeyecek

500 milyar lira alan esnaf 60 ay içerisinde toplam 352 bin ödeyecek

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