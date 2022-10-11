Esnaf desteğinden kimler yararlanabilecek?

Milyonlarca esnafın gözü kulağı kabine toplantısında. Kabine toplantısında esnaf desteği paketi şekillendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; esnaf desteği yapılacağını açıkladı. İşte detaylar..

Esnaf desteği nedir kimler nasıl yararlanabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnafımız için 60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık yeni kredi paketi başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1 buçuk milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin 0 faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz” dedi.