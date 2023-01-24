Erdoğan tek tek açıkladı: Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

Yapılandırma haberleri son dakika: Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan vergi borçları affı, ehliyet affı, KYK borcu, sigorta primi borçları affını da kapsayan cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. Peki yapılandırma neleri kapsıyor? İşte pakete dair tüm merak edilenler...

EKONOMİ 24.01.2023, 09:41 24.01.2023, 09:54
Erdoğan tek tek açıkladı: Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 84 milyona hitap etti. Ana gündemini ekonomi, seçim ve güvenlik konularının oluşturduğu toplantıda borç yapılandırmasına ilişkin çok kritik kararlar alındı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Peki borç yapılandırma paketi nedir, neleri kapsıyor? İşte kalem kalem yeni yapılandırma paketinin ayrıntıları...

KAMU ALACAKLARININ CEZALARI SİLİNECEK
Vatandaş ve şirketlerin vergi, prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç cezaları kaldırılacak.

BORÇLARA TAKSİTLE ÖDEME İMKANI
Tüm borçlara belirli bir oranda güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi sağlanacak.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU DA PAKET KAPSAMINDA
Yüksek öğretim kredi borçlarında endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi sağlanacak.

2 BİN TL'NİN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNİYOR
31 Aralık 2022 tarihinden önceki 2 bin lirayı aşmayan icralık durumdaki vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklardaki borç cezaları silinecek.

TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNİYOR
Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

Mynet

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 24 Ocak 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15