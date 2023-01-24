Erdoğan tek tek açıkladı: Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 84 milyona hitap etti. Ana gündemini ekonomi, seçim ve güvenlik konularının oluşturduğu toplantıda borç yapılandırmasına ilişkin çok kritik kararlar alındı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Peki borç yapılandırma paketi nedir, neleri kapsıyor? İşte kalem kalem yeni yapılandırma paketinin ayrıntıları...

KAMU ALACAKLARININ CEZALARI SİLİNECEK

Vatandaş ve şirketlerin vergi, prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç cezaları kaldırılacak.

BORÇLARA TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Tüm borçlara belirli bir oranda güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi sağlanacak.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU DA PAKET KAPSAMINDA

Yüksek öğretim kredi borçlarında endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi sağlanacak.

2 BİN TL'NİN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNİYOR

31 Aralık 2022 tarihinden önceki 2 bin lirayı aşmayan icralık durumdaki vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklardaki borç cezaları silinecek.

TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNİYOR

Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

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