Erdoğan KOSGEB desteği müjdesi verdi!

Kabine toplantısında bir kaç konu başlıkları konuşuldu. KOSGEB hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KOSGEB'e destek vereceğini belirtti.

EKONOMİ 04.01.2022, 09:02 04.01.2022, 09:08
Erdoğan KOSGEB desteği müjdesi verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantı sonrası yaptığı açıklamada yeni mezun gençlerin istihdamının teşvik edileceğini belirterek işletmelere 100 bin TL destek vereceklerini duyurdu.

Kabine Toplantısı sonrası açıkladı! Erdoğan'dan KOSGEB desteği müjdesi

2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında kritik konular masaya yatırıldı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı saat 15.00'de başladı. Toplantıda milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren maaş zammının oranın ne kadar olacağı masaya yatırıldı. 

Öte yandan toplantıda ekonomide alınan önlemlerin piyasaya yansıması, fahiş fiyat artışlarına karşı atılabilecek yeni adımlar, döviz kurunda yaşanan oynaklık, enflasyon rakamları ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Milyonların gözü 2022'nin ilk kabine toplantısında! Memur ve emekli maaşlarına zam oranı belli olacak 

Koronavirüsün hızla yayılan ve Türkiye'de de vaka sayılarında artışa neden olan Omicron varyantı kabinenin gündeminde olan başka bir konu oldu. 

Milyonların gözü 2022'nin ilk kabine toplantısında! Memur ve emekli maaşlarına zam oranı belli olacak 

Öte yandan Acil Kullanım Onayı almasının ardından seri üretime geçen ve şehir hastanelerinde vatandaşlara uygulanmaya başlanan TURKOVAC aşısındaki son durum ve aşılama çalışmaları da kabinenin gündeminde yer aldı. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yeni miladi yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayıtlara vesile olmasını diliyorum. Koronavirüs salgının ve onun tetiklediği ekonomik sorunların bir müddet daha herkesle birlikte ülkemizi de olumsuz seyredeceği yansıyor. Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomik krizden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı eğilimi sürdürmüştür. İstihdamda yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık. Küresel ihracattan aldığımız payı ilk defa %1'in üzerine taşıdık. 2022 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla artırdığımızı görüyoruz. Aynı şekilde 20 yıl önce 85 milyarı bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolara dayandı. 

Dış ticaretimizde milli paramızı kullanım seviyemizin 83 milyar liraya ulaşması da bir diğer önemli gelişmedir. 225 milyar 365 milyon dolarlık 2021 yılı ihracatımızın milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha iyi seviyelere çıkarmak için gündemimizde pek çok plan, proje var. İnşallah bunları harekete geçirerek önümüzdeki yıl milletimize daha hayırlı Haberler vermek istiyoruz.

İŞLETMELERE 100 BİN TL DESTEK

KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir.

Türkiye, 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari odaklı bir büyüme yaşadı. Biz %1,8 büyüme ile kapatmıştık. Küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin sergilediği bu performans bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaştırıyor.

kaynak:bölge gündem

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